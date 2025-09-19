Camacho sobre Catalán: “Fue parte de los incumplimientos con Salta”

El ministro de Infraestructura y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas, Sergio Camacho, analizó la visita del ministro del Interior, Lisandro Catalán a Salta. En declaraciones al programa Cara a Cara, con la conducción del periodista Mario Ernesto Peña, afirmó que el encuentro con el gobernador fue más social que institucional y reprochó la falta de avances en proyectos clave como la ruta nacional 51.

Camacho sostuvo que la presencia de Catalán respondió más a una “recuperación del diálogo” que a compromisos de gestión.

“Fue una visita social, vino a recuperar una instancia de diálogo que ellos mismos habían perdido”, señaló el funcionario.

El ministro recordó que en junio de 2024 la Nación había puesto “todo en la mesa” en materia de infraestructura, pero aún no se reactivaron los dos tramos de la ruta nacional 51. “Un gobernador no debería convertirse en gestor de certificados de obra solo para que continúen”, criticó.

La ruta nacional 51 es clave para la salida de exportaciones por el Paso de Sico hacia Chile. Su paralización afecta a sectores productivos del norte provincial.

Según Camacho, Catalán ya venía ejerciendo funciones de peso dentro de la Jefatura de Gabinete junto a Guillermo Francos, pero también fue parte de los retrasos. “Fue parte de los incumplimientos con la provincia”, aseguró.

Finalmente, Camacho insistió en que la relación con la Nación debe basarse en compromisos cumplidos y no solo en gestos políticos.