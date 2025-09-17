Con la habilitación de un nuevo egreso en Hipólito Yrigoyen, la Autopista Pichanal-Orán está completa. La obra, tras 12 años de espera, mejora la seguridad vial y el comercio internacional.
San Lorenzo cobrará los rescates a "irresponsables" que se pierden en los cerros
El concejal Juan Pablo Dávalos explicó que el proyecto responde a la cantidad de operativos resultado de ignorar la señalética o ignorar los horarios de subida y bajada.Municipios17/09/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el concejal Juan Pablo Dávalos explicó que el proyecto consensuado con el ejecutivo busca que los operativos de búsqueda y rescate en los cerros de San Lorenzo puedan ser cobrados a quienes se pierdan por ignorar los senderos habilitados y las indicaciones de guías y personal municipal.
“Tenemos personas constantemente en los puntos clave de la Quebrada y del Cerro Elefante, que controlan la subida, informan sobre equipamiento adecuado y registran a quienes ingresan. Sin embargo, hay quienes evaden estos controles y se pierden por decisiones propias”, señaló Dávalos.
El concejal destacó que la medida no afecta a quienes se extravíen cumpliendo los senderos y protocolos de seguridad, ni a quienes sufran accidentes fortuitos. “Si subís por la vía normal y te pierdes, no se te cobrará nada. El proyecto está pensado para quienes evaden deliberadamente los controles y carteles, y generan un operativo de rescate que moviliza recursos del Estado”, explicó.
Dávalos ejemplificó casos recientes, como el de un grupo de santiagueños que, según el guía local, se adentró en zonas no habilitadas del Cerro Elefante y la Quebrada, a pesar de la presencia de guías y advertencias sobre los horarios permitidos. “Fue un operativo nocturno, con lluvia y condiciones extremas. Por fortuna no hubo víctimas, pero estas situaciones podrían haberse evitado si se respetaran las normas”, agregó.
El concejal subrayó que los costos del rescate se calcularán de manera proporcional al número de personas y al tipo de intervención requerida, tomando en cuenta los recursos movilizados, como guías, rescatistas y bomberos. “Se busca que cada visitante sea responsable de sus decisiones y no comprometa la seguridad propia ni la de los equipos de rescate”, concluyó Dávalos.
Con esta iniciativa, San Lorenzo busca reducir los riesgos en sus cerros y concientizar tanto a turistas como a locales sobre la importancia de respetar las señalizaciones, los horarios y los senderos habilitados.
