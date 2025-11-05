Cordova: “Estamos dejando todas las cuentas saneadas”

En vistas al fin de la intervención del municipio de Morillo, Marcelo Cordova realizó un balance de su gestión. Destacó la instalación de redes domiciliarias para el acceso de agua, la refacción del anfiteatro de Los Blancos y la instalación de aulas virtuales para carreras universitarias.

Municipios05/11/2025

Cordova

El próximo 16 de noviembre el municipio de Morillo elije a sus autoridades, tras un año de intervención que se formalizó en noviembre de 2024 tras la imputación de Atta Gerala, como coautor del delito de robo agravado de rieles del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano Cargas.

El actual interventor, Marcelo Cordova, en ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, realizó un balance de su gestión asegurando que “dejamos la vara alta”.

Tras un año de intervención, Morillo elije a su Intendente: hay seis candidatos

“Era de mucha postergación, el gobernador Sáenz nos pidió principalmente el acceso al agua y a partir de allí comenzamos a trabajar en pozos, con redes domiciliarias, especialmente en comunidades indígenas que recibían el agua en camiones aguateros, hoy la gran mayoría pueden abrir un grifo en su casa”, expresó.

También destacó las obras de refacción del anfiteatro de Los Blancos, la instalación del aula virtual para el acceso de estudiantes a carreras universitarias. “Estamos dejando todas las cuentas saneadas, vamos a pagar el sueldo el mes de diciembre, y también vamos a tener la posibilidad de pagar el aguinaldo antes de irnos”, completó.

Sobre los desafíos para las próximas autoridades, Cordova destacó la necesidad de realizar obras de canalización para evitar inundaciones.

