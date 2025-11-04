Desde Orán desmienten que falten alquileres para las fuerzas federales

La presencia de personal federal en el norte salteño, en el marco del Plan Güemes y el Operativo Roca, modificó el panorama del mercado inmobiliario de San Ramón de la Nueva Orán. La llegada de gendarmes, efectivos del Ejército y miembros de Prefectura generó una mayor demanda de alquileres, lo que repercute en los precios y la disponibilidad.

El agente inmobiliario Jorge Arias, titular de Arias Group Asesoramiento Inmobiliario, explicó en diálogo con Aries que el fenómeno no es nuevo, pero se intensificó este año por el incremento del personal destacado en la zona.

“La demanda creció, pero hay viviendas disponibles. Lo que falta es coordinación para organizar la llegada de las fuerzas y prever el alojamiento del personal”, señaló Arias.

El corredor inmobiliario precisó que las viviendas familiares grandes y las propiedades céntricas son las más requeridas, mientras que los departamentos de uno o dos dormitorios también registran mayor rotación.

“Si llegan 30 familias al mismo tiempo, probablemente no haya 30 casas disponibles. Pero si son efectivos solteros que rotan cada 60 o 90 días, se pueden adaptar opciones con alquileres temporarios o compartidos”, explicó.

Desde el sector inmobiliario afirman que los precios no se dispararon de manera desmedida, aunque reconocen que el movimiento en el mercado es constante. “Hay un aumento lógico por la demanda, pero no una suba especulativa”, sostuvo Arias.

En paralelo, inversores locales analizan proyectos habitacionales para ampliar la oferta de alquileres ante la posibilidad de que la presencia de las fuerzas se mantenga de forma permanente.

“Se está planificando algo importante para Orán, una inversión grande en viviendas. Es un momento de oportunidades si se organiza bien”, adelantó el agente.