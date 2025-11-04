La Municipalidad de San Lorenzo comenzó las obras de instalación del sistema de red cloacal para los baños de la reserva de la Quebrada.
Desde Orán desmienten que falten alquileres para las fuerzas federales
El aumento de efectivos de Gendarmería, Ejército y Prefectura en el norte salteño generó una demanda inédita de viviendas en San Ramón de la Nueva Orán. Inmobiliaria asegura que hay disponibilidad.Municipios04/11/2025Ivana Chañi
La presencia de personal federal en el norte salteño, en el marco del Plan Güemes y el Operativo Roca, modificó el panorama del mercado inmobiliario de San Ramón de la Nueva Orán. La llegada de gendarmes, efectivos del Ejército y miembros de Prefectura generó una mayor demanda de alquileres, lo que repercute en los precios y la disponibilidad.
El agente inmobiliario Jorge Arias, titular de Arias Group Asesoramiento Inmobiliario, explicó en diálogo con Aries que el fenómeno no es nuevo, pero se intensificó este año por el incremento del personal destacado en la zona.
“La demanda creció, pero hay viviendas disponibles. Lo que falta es coordinación para organizar la llegada de las fuerzas y prever el alojamiento del personal”, señaló Arias.
El corredor inmobiliario precisó que las viviendas familiares grandes y las propiedades céntricas son las más requeridas, mientras que los departamentos de uno o dos dormitorios también registran mayor rotación.
“Si llegan 30 familias al mismo tiempo, probablemente no haya 30 casas disponibles. Pero si son efectivos solteros que rotan cada 60 o 90 días, se pueden adaptar opciones con alquileres temporarios o compartidos”, explicó.
Desde el sector inmobiliario afirman que los precios no se dispararon de manera desmedida, aunque reconocen que el movimiento en el mercado es constante. “Hay un aumento lógico por la demanda, pero no una suba especulativa”, sostuvo Arias.
En paralelo, inversores locales analizan proyectos habitacionales para ampliar la oferta de alquileres ante la posibilidad de que la presencia de las fuerzas se mantenga de forma permanente.
“Se está planificando algo importante para Orán, una inversión grande en viviendas. Es un momento de oportunidades si se organiza bien”, adelantó el agente.
Siete municipios no presentaron el listado de funcionarios obligados a declarar sus bienes
La Escribanía de Gobierno publicó en el Boletín Oficial la nómina de municipios que no remitieron el listado de funcionarios alcanzados por la obligación de presentar su Declaración Jurada.
El IPV confirmó el sorteo de 40 viviendas en Apolinario Saravia. Será público y transmitido en vivo el martes 4 de noviembre a las 11. Consulta la lista de 181 participantes.
Campo Durán: expectativa tras la compra de Refinor por YPF, pese a la reducción de empleo
El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, Sebastián Barrios, confirmó que la llegada de YPF a Refinor genera expectativas, aunque advirtió que “difícilmente vuelvan las plantas de crudo”.
Ferraris se despegó del informe sobre la gestión de Yolanda Vega, tras denuncias por faltante millonario en Rentas
El titular de la Auditoría General explicó que no firmó el informe de transición del municipio de Cerrillos correspondiente a la gestión de Yolanda Vega. La decisión se conoció luego de las denuncias del intendente Enrique Borelli por irregularidades en Rentas.
Auditoría denuncia penalmente a la intendenta de San Carlos: Falta de rendición y presunto desvío a cuentas personales
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
En el competitivo mercado de las billeteras virtuales, Naranja X se posiciona como la líder al ofrecer la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, alcanzando el 39% en su cuenta remunerada.
