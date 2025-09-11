El Milagro llegará en un dia nublado pero sin lluvias

Un sistema frontal frío ingresó a la región, provocando un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad en la ciudad de Salta, informó por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar.

Para este jueves, se estima que la máxima rondará los 22 a 23 grados, en comparación con los 30 a 33 grados registrados ayer, con una baja probabilidad de precipitaciones, entre un 10 y 30%, que podrían manifestarse como lluvias débiles o lloviznas.

Durante el fin de semana, se esperan jornadas cálidas con máximas de 27 a 28 grados, mientras que para el lunes, día de la procesión del Milagro, el aire frío volverá a ingresar a la región. Según Escobar, esto provocará un marcado descenso de las temperaturas, con máximas que oscilarán entre 20 y 23 grados, acompañado de nubosidad y baja probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.

“El buen pronóstico para el lunes es que, en el horario de la procesión, la temperatura será templada y el cielo con nubosidad, condiciones adecuadas para los peregrinos”, destacó el especialista.

Con esta información, los salteños podrán organizar su asistencia a la festividad con días templados y sin grandes probabilidades de lluvias.