El sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, el IPSS solo atenderá urgencias o emergencias. Farmacia también atenderá urgencias de 9 a 14 horas.
El Milagro llegará en un dia nublado pero sin lluvias
Según Edgardo Escobar, las condiciones serán óptimas para la procesión, con máxima de 23 grados y escasas probabilidades de precipitaciones.Salta11/09/2025Agustina Tolaba
Un sistema frontal frío ingresó a la región, provocando un descenso de las temperaturas y un aumento de la nubosidad en la ciudad de Salta, informó por Aries, el meteorólogo Edgardo Escobar.
Para este jueves, se estima que la máxima rondará los 22 a 23 grados, en comparación con los 30 a 33 grados registrados ayer, con una baja probabilidad de precipitaciones, entre un 10 y 30%, que podrían manifestarse como lluvias débiles o lloviznas.
Durante el fin de semana, se esperan jornadas cálidas con máximas de 27 a 28 grados, mientras que para el lunes, día de la procesión del Milagro, el aire frío volverá a ingresar a la región. Según Escobar, esto provocará un marcado descenso de las temperaturas, con máximas que oscilarán entre 20 y 23 grados, acompañado de nubosidad y baja probabilidad de lluvias durante la tarde y la noche.
“El buen pronóstico para el lunes es que, en el horario de la procesión, la temperatura será templada y el cielo con nubosidad, condiciones adecuadas para los peregrinos”, destacó el especialista.
Con esta información, los salteños podrán organizar su asistencia a la festividad con días templados y sin grandes probabilidades de lluvias.
Este lunes 15 de septiembre, desde las 13 hasta las 20, se modificarán múltiples paradas en diferentes zonas de la ciudad para facilitar el tránsito durante el evento religioso.
La empresa informó que ese día los usuarios podrán realizar consultas y trámites a través de WhatsApp, la Oficina Virtual, la app Mi EDESA y el 0800 disponible las 24 horas.
