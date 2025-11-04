Desde este miércoles habrá cortes de tránsito en Avenida Banchik por obras de hormigonado

La Municipalidad informó que desde este miércoles 5 habrá cortes de tránsito, parciales e intermitentes, en la avenida Banchik (altura San Luis) por obras de hormigonado.

Los trabajos se efectuarán desde la calle Cerro Negro hasta la calle El Crestón donde se reconstruirá la calzada y se harán un recambio de rejas metálicas para desagüe pluvial.

Las tareas iniciarán con movimiento de material y preparación de zona de trabajo, por lo que se dispondrán de cortes de tránsito de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.

Se solicita a los conductores, evitar la zona y utilizar vías alternativas para prevenir embotellamientos o posibles siniestros viales.