Desde este miércoles habrá cortes de tránsito en Avenida Banchik por obras de hormigonado

Los trabajos se ejecutarán en av. Banchik (ruta nacional Nº51 - San Luis), desde la calle Cerro Negro hasta El Crestón. En el lugar se reconstruirá la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial.

Salta04/11/2025

av-banchik-san-luis-1-768x513

La Municipalidad informó que desde este miércoles 5 habrá cortes de tránsito, parciales e intermitentes, en la avenida Banchik (altura San Luis) por obras de hormigonado.

Los trabajos se efectuarán desde la calle Cerro Negro hasta la calle El Crestón donde se reconstruirá la calzada y se harán un recambio de rejas metálicas para desagüe pluvial.

Las tareas iniciarán con movimiento de material y preparación de zona de trabajo, por lo que se dispondrán de cortes de tránsito de 8.30 a 11.30 y de 14.30 a 17.30 hs.

Se solicita a los conductores, evitar la zona y utilizar vías alternativas para prevenir embotellamientos o posibles siniestros viales.

Te puede interesar
simulacro-escuela-sismo-1-768x432

Relizarán un simulacro simultáneo en seis escuelas del centro

Salta04/11/2025

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio. Será este viernes 7, comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.

obra publica_1

Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación

Ivana Chañi
Salta04/11/2025

El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail