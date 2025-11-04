Relizarán un simulacro simultáneo en seis escuelas del centro

La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio. Será este viernes 7, comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.

Salta04/11/2025

Este viernes se desarrollará un simulacro en simultáneo en establecimiento educativos del centro. La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas.

Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5.000 personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida. 

Los colegios que participarán son: 

  • – Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750
  • – Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505
  • – Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648
  • – Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675
  • – Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627
  • – Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767

Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos.

"Realizamos este simulacro porque es importante saber qué hacer en situaciones de emergencias. Estuvimos capacitando a los colegios para darles las indicaciones correspondientes", dijo David Leal, director general de Emergencias.

Si bien se buscará no entorpecer el tránsito por mucho tiempo, habrá cortes preventivos y totales y cortes por obras en ejecución:

  •  – Alberdi y San Luis (corte total)
  • – Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)
  • – Tucumán y Alberdi (corte por obras)
  • – Tucumán y Florida (corte por obras)
  • – Córdoba y La Rioja (corte preventivo)

También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.

