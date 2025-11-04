El proyecto plantea, como lo de años anteriores, el perfil federal y participativo. Las reuniones continuarán con intendentes y senadores de toda la provincia, además de la presentación en la Legislatura.
Relizarán un simulacro simultáneo en seis escuelas del centro
La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio. Será este viernes 7, comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5 mil personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.Salta04/11/2025
Este viernes se desarrollará un simulacro en simultáneo en establecimiento educativos del centro. La hipótesis será de sismo de gran intensidad con principio de incendio y habrá diferentes situaciones con víctimas involucradas.
Comenzará a las 9.30 y participarán alrededor de 5.000 personas de seis establecimientos educativos públicos y privados del cuadrante: Av. Corrientes a San Luis y Córdoba a Florida.
Los colegios que participarán son:
- – Escuela Dr. Julio Argentino Roca N° 4012 – Buenos Aires 750
- – Escuela de Educación Técnica N° 3138 – Tucumán 505
- – Escuela Privada Santa Rosa de Viterbo N° 8122 – Alberdi 648
- – Colegio Privado Guido Spano N° 8013 – Alberdi 675
- – Instituto Jean Piaget N° 8048 – Alberdi 627
- – Instituto María del Rosario de San Nicolás N° 8063 – Alberdi 767
Además, colaborarán diferentes organismos, como la policía, SAMEC, y bomberos.
"Realizamos este simulacro porque es importante saber qué hacer en situaciones de emergencias. Estuvimos capacitando a los colegios para darles las indicaciones correspondientes", dijo David Leal, director general de Emergencias.
Si bien se buscará no entorpecer el tránsito por mucho tiempo, habrá cortes preventivos y totales y cortes por obras en ejecución:
- – Alberdi y San Luis (corte total)
- – Buenos Aires y Corrientes (corte por obras)
- – Tucumán y Alberdi (corte por obras)
- – Tucumán y Florida (corte por obras)
- – Córdoba y La Rioja (corte preventivo)
También habrá recorridos específicos para la policía, SAMEC y bomberos. Se prevé que el simulacro durará entre 30 y 40 minutos. Se recomienda a los conductores tomar vías alternativas y seguir las indicaciones del personal uniformado.
Desde este miércoles habrá cortes de tránsito en Avenida Banchik por obras de hormigonadoSalta04/11/2025
Los trabajos se ejecutarán en av. Banchik (ruta nacional Nº51 - San Luis), desde la calle Cerro Negro hasta El Crestón. En el lugar se reconstruirá la calzada y se hará un recambio de las rejas metálicas para desagüe pluvial.
Defensor del Pueblo: finalmente notificaron a Del Frari de las impugnaciones y esperan los descargos
El aspirante tiene tres días hábiles para responder. La comisión del Concejo capitalino retomó el procedimiento tras un prolongado parate.
Al Polo Deportivo del Delmi, lo licitarán por partes
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, confirmó que la ampliación del Estadio Delmi se hará por etapas, ya que las ofertas superaron el presupuesto oficial.
Obra pública en 2026: Salta espera definiciones de Nación
El ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, explicó que las obras con financiamiento nacional fueron las más afectadas en el último año. Pese a ello, destacó que algunas ya comenzaron a reactivarse y confió en que la Nación cumpla con los compromisos asumidos.
Hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en barrio Hernando de Lerma
La policía investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de 35 años aproximadamente, encontrado sobre calle Catamarca. El CIF trabaja en el lugar y se mantiene cortado el tránsito.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Stefano Di Carlo, nuevo presidente de River: "A Gallardo lo acompañamos con convicción"Deportes02/11/2025
El flamante mandatario del Millonario se expresó con respecto a la continuidad del Muñeco en varias entrevistas previas a las elecciones. Conocé cuál es su postura con respecto al entrenador más ganador de la historia del club.
Tras la nueva derrota de River Plate ante Gimnasia, el DT Marcelo Gallardo decidió suspender la conferencia de prensa. Gallardo se retiró del Monumental en silencio, sin brindar declaraciones.
Con la Resolución 774/2025, las aerolíneas deberán ofrecer canales digitales, telefónicos o físicos accesibles para recibir reclamos y responder en 30 días.
La histórica construcción medieval colapsó mientras se realizaban trabajos de restauración. Los bomberos debieron montar un amplio operativo en plena zona de los Foros Imperiales.