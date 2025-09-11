Cambios en paradas de colectivos por la procesión del Milagro

Este lunes 15 de septiembre, desde las 13 hasta las 20, se modificarán múltiples paradas en diferentes zonas de la ciudad para facilitar el tránsito durante el evento religioso.

Salta11/09/2025



Este lunes 15 de septiembre, en el marco de la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro, entre las 13 y las 20 hs se modificarán numerosas paradas colectivos.

Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA CATEDRAL)

  • 1C Rivadavia esquina Zuviría
  • 5AB Leguizamón esquina Zuviría
  • 6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría
  • 6C Zuviría esquina Rivadavia    
  • 7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
  • HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE

  • 4E Necochea y M.  Cornejo
  • CALDERA Zuviría esquina Rivadavia
  • SAN LORENZO Necochea y M Cornejo
EDESA: sin atención presencial el lunes 15 por el Milagro

PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA MONUMENTO 20)

  • 1C Av. Arenales (Easy)
  • 5A Zuviría esquina Alsina
  • 5B Zuviría esquina O’Higgins
  • 6B Zuviría esquina 20 de febrero.
  • 6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero
  • 7AB Zuviría esquina 12 de Octubre
  • HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins
  • TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye

PARADAS CORREDORES ZONA SUR

  • 1AB Ituzaingó pasando Mendoza
  • 1C San Juan esquina Florida
  • 3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín
  • 3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
  • 5BPellegrini pasando Mendoza
  • 8A San Juan pasando Florida
  • 8BCAv. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
  • Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA ESTE

  • 2A San Martín pasando Córdoba
  • 2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
  • 2C San Martín esquina Alberdi
Milagro 2025: operativo vial especial para los fieles que llegan a Salta

PARADAS CORREDORES ZONA OESTE

  • 4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
  • 4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
  • 5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida

PARADAS CORREDORES INTERURBANOS

  • ROSARIO DE LERMA Pellegrini entre San Juan y Mendoza
  • METROPOLITANOS DEL 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan
  • METROPOLITANOS DEL 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza
  • SAN AGUSTIN Pellegrini entre San Juan y Mendoza

PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE

  • 2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
  • 2D San Martín pasando Córdoba
  • 2F San Juan esquina Alberdi
  • 7C San Martín pasando Alberdi
  • 7DE Ituzaingó esquina Mendoza

