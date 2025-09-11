Milagro 2025: la Municipalidad desplegará 190 agentes de tránsito para el operativo

La Municipalidad de Salta anunció un operativo especial de tránsito y seguridad vial en el marco de las celebraciones del Milagro, que se extenderá entre el 12 y el 15 de septiembre. Por Aries, el secretario de Tránsito y Seguridad Vial, Matías Assennato, adelantó que participarán 190 agentes para garantizar el orden en la circulación vehicular y peatonal, así como el acompañamiento de las peregrinaciones que llegan desde distintos puntos de la provincia.

“Desde el 6 ya venimos trabajando con fuerte presencia en el centro y macrocentro, controlando cruces peatonales y acompañando a las peregrinaciones que empezaron a arribar a la ciudad. A partir del 12 ingresan las principales columnas desde diferentes lugares”, explicó Assennato.

El funcionario detalló que el día central de la procesión, el lunes 15, se implementarán cortes de tránsito a partir del mediodía en zonas clave como el Monumento 20 de Febrero y la Plaza 9 de Julio, con el objetivo de despejar los espacios que horas más tarde serán utilizados por los fieles. “Habrá filtros durante todo el día, pero al mediodía comenzamos con los principales cortes para asegurar el normal desenvolvimiento de la procesión”, indicó.

Asimismo, Assennato confirmó que todas las obras en la ciudad quedarán paralizadas durante las festividades, tras un acuerdo con Obras Públicas, Aguas del Norte y empresas privadas. “No habrá nuevas obras ni trabajos en curso, salvo en la zona de la Excombatiente, donde ya se organizó un esquema de desvíos para vehículos y circulación peatonal de los peregrinos que ingresan desde los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma”, señaló.

El operativo contempla el despliegue total del personal uniformado, incluyendo agentes que habitualmente cumplen tareas administrativas. “Son días donde todo el cuerpo de tránsito está en la calle”, destacó Assennato.