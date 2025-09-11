Este lunes 15 de septiembre, desde las 13 hasta las 20, se modificarán múltiples paradas en diferentes zonas de la ciudad para facilitar el tránsito durante el evento religioso.
EDESA: sin atención presencial el lunes 15 por el Milagro
La empresa informó que ese día los usuarios podrán realizar consultas y trámites a través de WhatsApp, la Oficina Virtual, la app Mi EDESA y el 0800 disponible las 24 horas.Salta11/09/2025
EDESA informó que el lunes 15 de septiembre, en el marco de la festividad del Milagro, la atención se realizará a través de distintos canales disponibles las 24 horas.
Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de:
- WhatsApp: +54 9 387 549-2222
- Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar
- APP Mi EDESA (disponible para descargar en celulares)
- Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372 (gratuito las 24 horas para consultas técnicas y de 7 a 15 para atención comercial). Asimismo, los puntos de pago habilitados pueden consultarse en www.edesa.com.ar
La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el martes 16 de septiembre en los horarios habituales.
El secretario Matías Assennato confirmó que el lunes 15 se aplicarán cortes desde el mediodía y que todas las obras en la ciudad quedarán paralizadas para garantizar el ingreso de los peregrinos.
A 12 meses de la desaparición en La Caldera, sus allegados reclamaron frente a Ciudad Judicial más operativos de búsqueda y pidieron respuestas a la Justicia.
La casa de estudios invita a estudiantes, docentes y personal a sumarse a la movilización en defensa de la educación pública gratuita, inclusiva y de calidad.
El rector explicó que la universidad proyecta su presupuesto interno para garantizar operatividad, calidad académica y programas de investigación y extensión, ante el retraso del financiamiento nacional.
Miguel Nina advirtió que la medida afectará la recomposición salarial y el funcionamiento de la institución.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.