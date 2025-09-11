EDESA: sin atención presencial el lunes 15 por el Milagro

EDESA informó que el lunes 15 de septiembre, en el marco de la festividad del Milagro, la atención se realizará a través de distintos canales disponibles las 24 horas.

Los usuarios podrán realizar consultas, trámites y gestiones a través de:

WhatsApp: +54 9 387 549-2222

Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar

APP Mi EDESA (disponible para descargar en celulares)

Centro de Atención Telefónica: 0800 777 33372 (gratuito las 24 horas para consultas técnicas y de 7 a 15 para atención comercial). Asimismo, los puntos de pago habilitados pueden consultarse en www.edesa.com.ar

La atención presencial en oficinas comerciales se retomará el martes 16 de septiembre en los horarios habituales.