Un año sin Jesica: la familia exige que la causa no caiga en el olvido
A 12 meses de la desaparición en La Caldera, sus allegados reclamaron frente a Ciudad Judicial más operativos de búsqueda y pidieron respuestas a la Justicia.Salta11/09/2025Agustina Tolaba
A un año de la desaparición de Jessica Gutiérrez, su familia realizó este jueves una manifestación pacífica frente a Ciudad Judicial para exigir que la investigación no se detenga y que el caso siga visible en la opinión pública.
“Estamos tratando de volver a visibilizar el caso de Jesi. Ya se cumplió un año de su desaparición y pedimos que la policía continúe con las investigaciones correspondientes, que la causa no caiga”, expresó por Aries, Germán Sumbay, primo de la joven.
La causa sigue caratulada como desaparición de persona y, según relató el familiar, los rastrillajes se realizan dos veces al mes en La Caldera con participación de perros de búsqueda de Tucumán y Catamarca. Sin embargo, la familia considera insuficientes los operativos y reclama que se extiendan a zonas menos transitadas, como campos, montes y ríos.
El caso mantiene como antecedente el suicidio de la expareja de Jesica, Esteban, ocurrido tres días después de la desaparición, lo que para los allegados resulta un indicio sospechoso que no fue investigado en profundidad. “Estamos seguros de que Jessica no se iría por su voluntad. No dejaría solos a sus cuatro hijos”, sostuvo Sumbay.
La familia también agradeció la colocación de carteles y fotografías en distintos puntos de la ciudad, lo que contribuye a mantener presente el caso. Además, anunciaron que a las 19 horas realizarán una marcha con velas en La Caldera, que culminará con una misa en la casa de Jessica.
“Seguimos como el primer día, con muchas preguntas sin respuesta. Queremos saber qué pasó con Jesi, dónde está y qué le hicieron”, remarcó su primo.
Jessica Gutiérrez fue vista por última vez la noche del 11 de septiembre de 2024, cuando regresaba caminando a su casa después de trabajar en un local de comidas. Su rastro se perdió a tan solo unas cuadras de llegar a su domicilio, en La Caldera.
La familia pide a la comunidad que cualquier información que pueda aportar se comunique de inmediato al 911 o con los allegados de Jessica.
La empresa informó que ese día los usuarios podrán realizar consultas y trámites a través de WhatsApp, la Oficina Virtual, la app Mi EDESA y el 0800 disponible las 24 horas.
Milagro 2025: la Municipalidad desplegará 190 agentes de tránsito para el operativo
El secretario Matías Assennato confirmó que el lunes 15 se aplicarán cortes desde el mediodía y que todas las obras en la ciudad quedarán paralizadas para garantizar el ingreso de los peregrinos.
La UNSa se moviliza en defensa de la universidad pública
La casa de estudios invita a estudiantes, docentes y personal a sumarse a la movilización en defensa de la educación pública gratuita, inclusiva y de calidad.
Nina sobre el presupuesto 2026: “Necesitamos 7,3 billones para sostener el sistema universitario”
El rector explicó que la universidad proyecta su presupuesto interno para garantizar operatividad, calidad académica y programas de investigación y extensión, ante el retraso del financiamiento nacional.
“Es un golpe al sistema universitario”, sostiene el rector de la UNSa sobre el veto presidencial
Miguel Nina advirtió que la medida afectará la recomposición salarial y el funcionamiento de la institución.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.