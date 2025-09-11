Un año sin Jesica: la familia exige que la causa no caiga en el olvido

A un año de la desaparición de Jessica Gutiérrez, su familia realizó este jueves una manifestación pacífica frente a Ciudad Judicial para exigir que la investigación no se detenga y que el caso siga visible en la opinión pública.

“Estamos tratando de volver a visibilizar el caso de Jesi. Ya se cumplió un año de su desaparición y pedimos que la policía continúe con las investigaciones correspondientes, que la causa no caiga”, expresó por Aries, Germán Sumbay, primo de la joven.

La causa sigue caratulada como desaparición de persona y, según relató el familiar, los rastrillajes se realizan dos veces al mes en La Caldera con participación de perros de búsqueda de Tucumán y Catamarca. Sin embargo, la familia considera insuficientes los operativos y reclama que se extiendan a zonas menos transitadas, como campos, montes y ríos.

El caso mantiene como antecedente el suicidio de la expareja de Jesica, Esteban, ocurrido tres días después de la desaparición, lo que para los allegados resulta un indicio sospechoso que no fue investigado en profundidad. “Estamos seguros de que Jessica no se iría por su voluntad. No dejaría solos a sus cuatro hijos”, sostuvo Sumbay.

La familia también agradeció la colocación de carteles y fotografías en distintos puntos de la ciudad, lo que contribuye a mantener presente el caso. Además, anunciaron que a las 19 horas realizarán una marcha con velas en La Caldera, que culminará con una misa en la casa de Jessica.

“Seguimos como el primer día, con muchas preguntas sin respuesta. Queremos saber qué pasó con Jesi, dónde está y qué le hicieron”, remarcó su primo.

Jessica Gutiérrez fue vista por última vez la noche del 11 de septiembre de 2024, cuando regresaba caminando a su casa después de trabajar en un local de comidas. Su rastro se perdió a tan solo unas cuadras de llegar a su domicilio, en La Caldera.

La familia pide a la comunidad que cualquier información que pueda aportar se comunique de inmediato al 911 o con los allegados de Jessica.