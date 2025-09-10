La directora de Turismo de Corrientes, Mercedes Alegre, brindó detalles de los trabajos realizados en Hotelga 2025, el evento anual del sector hotelero/gastronómico realizado hace pocos días en Buenos Aires
Quintela anunció un “Previaje interno” para impulsar el turismo en La Rioja
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.Turismo10/09/2025Ivana Chañi
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que su gestión lanzará un programa provincial de incentivo al turismo, inspirado en el plan nacional Previaje, pero con aplicación local.
“Estamos por instrumentar un Previaje interno en mi provincia, a través del Chacho. Si vos venís a La Rioja, te pagamos la mitad del viaje, la mitad del hotel y el 50% de lo que consumas, pero siempre con Chacho, para que lo vuelvas a gastar dentro de la provincia”, explicó en declaraciones en Aries.
El mandatario destacó que la medida busca fortalecer la economía regional y promover el consumo en comercios riojanos. “La idea es que el visitante se lleve el doble de lo que podría llevar con su plata, y que esos recursos queden en nuestra provincia”, señaló.
Quintela agradeció el reconocimiento a la apuesta al turismo y a la producción local, y sostuvo que la estrategia es clave para generar empleo y dinamizar el mercado interno.
En paralelo, volvió a cuestionar la gestión nacional en materia económica y política, y remarcó que el gobierno de Javier Milei “ha generado desazón y desilusión en el pueblo argentino”.
