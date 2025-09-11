Renuevan el Parque San Martín con canteros silvestres

Padre desentendido, tío obligado: cuando los padres no cumplen, la justicia busca alternativas
La menor de 12 años, que vivía solo con su madre, recibirá alimentos provisorios del tío para cubrir necesidades básicas mientras se resuelve la causa.
El proyecto “Salta Green” comenzó a transformar un tramo de cuatro cuadras del Parque San Martín con la instalación de un cantero lineal que busca acercar la naturaleza al corazón de la ciudad. Por Aries, Gustavo Andrés, trabajador del proyecto, explicó que la iniciativa pretende enriquecer visualmente Salta y ofrecer un espacio natural para el disfrute de los vecinos.
“El cantero va desde la calle Buenos Aires hasta Santa Fe, justo antes de la isla del lago. Queremos traer un pedacito de campo al parque y darle vida real al espacio para que la gente lo disfrute y se relaje”, afirmó Andrés.
El trabajo comenzó con la remoción de unos 10 cm de tierra compactada para preparar el suelo, seguido de la colocación de mantillo y una primera capa de piedras traídas del río Baquero, imitando los paisajes silvestres de la región. El cantero será plantado con stipas, salvias de diferentes colores, verbenas y gaura, manteniendo un diseño natural y armonioso.
Andrés pidió a los salteños que respeten el espacio durante los trabajos y contribuyan al cuidado de las plantas: “El buen salteño respeta las plantitas. Es vida, es color. Les pedimos que no rompan la cinta, que no tiren colillas ni yerba, para que todos podamos disfrutar del parque”.
El proyecto continuará avanzando esta semana, con la intención de completar las cuatro cuadras y consolidar un espacio verde que combine estética urbana y naturaleza silvestre en pleno centro de Salta.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
En su primera versión la figura central de la Novena fue María Santísima del Milagro y se encuentra reproducida en un texto de toscano. La segunda versión salió en 1787 y la tercera en 1877. Estas tres ediciones tienen una característica que llama la atención y es que no figuran en ellas las oraciones que hoy se rezan al Señor del Milagro.
En tiempo de Milagro, el monseñor reveló cómo un ganglio doloroso en su tobillo, que en su momento requería cirugía, desapareció milagrosamente, permitiéndole continuar su camino: “Fue realmente un regalo” sostuvo.
Un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, reveló un aumento sostenido de los trastornos de ansiedad y depresión, con especial impacto en mujeres y mayores de 60.
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El mandatario riojano adelantó que se pondrá en marcha un programa de beneficios para quienes visiten la provincia, similar al plan nacional Previaje.