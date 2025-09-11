Renuevan el Parque San Martín con canteros silvestres

Un proyecto de 400 metros traerá stipas, salvias y gaura, transformando el espacio verde en un recorrido natural para el disfrute de los salteños.

Sociedad11/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

WhatsApp Image 2025-09-11 at 09.30.33

El proyecto “Salta Green” comenzó a transformar un tramo de cuatro cuadras del Parque San Martín con la instalación de un cantero lineal que busca acercar la naturaleza al corazón de la ciudad. Por Aries, Gustavo Andrés, trabajador del proyecto, explicó que la iniciativa pretende enriquecer visualmente Salta y ofrecer un espacio natural para el disfrute de los vecinos.

“El cantero va desde la calle Buenos Aires hasta Santa Fe, justo antes de la isla del lago. Queremos traer un pedacito de campo al parque y darle vida real al espacio para que la gente lo disfrute y se relaje”, afirmó Andrés.

El trabajo comenzó con la remoción de unos 10 cm de tierra compactada para preparar el suelo, seguido de la colocación de mantillo y una primera capa de piedras traídas del río Baquero, imitando los paisajes silvestres de la región. El cantero será plantado con stipas, salvias de diferentes colores, verbenas y gaura, manteniendo un diseño natural y armonioso.

WhatsApp-Image-2025-09-10-at-10.44.40-PMIntenso operativo de búsqueda para dar con el paradero de Nora Reinoso

Andrés pidió a los salteños que respeten el espacio durante los trabajos y contribuyan al cuidado de las plantas: “El buen salteño respeta las plantitas. Es vida, es color. Les pedimos que no rompan la cinta, que no tiren colillas ni yerba, para que todos podamos disfrutar del parque”.

El proyecto continuará avanzando esta semana, con la intención de completar las cuatro cuadras y consolidar un espacio verde que combine estética urbana y naturaleza silvestre en pleno centro de Salta.

