Durante el Triduo del Milagro, el IPSS permanecerá cerrado

El sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, el IPSS solo atenderá urgencias o emergencias. Farmacia también atenderá urgencias de 9 a 14 horas.

Salta11/09/2025

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) informó que durante el Triduo del Milagro -sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre- permanecerá cerrado a excepción de la Farmacia de Av. Belgrano 944, que atenderá solo urgencias de 9 a 14 horas.

Se recordó que en caso de urgencia o emergencia, los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo 0800-777-4777 que funciona las 24 horas.

Además informaron que habrá auditoría médica online de 8 a 18 horas, y que funcionará la credencial digital mediante la app de IPS.

