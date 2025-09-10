El choque entre el “Decano” y el equipo de Núñez, a disputarse el sábado 20, contará con hinchas visitantes. La policía y la dirigencia local ultiman los detalles de un operativo que ya está casi cerrado y que apunta tanto a la seguridad como a la recaudación.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.Deportes10/09/2025
La Selección Argentina cerró las Eliminatorias con una derrota por 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. Tras el partido, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que lamentó la expulsión de Nicolás Otamendi, analizó el desarrollo del encuentro y ponderó el crecimiento del equipo rival.
“La verdad que es una lástima por 'Ota'. Sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con el tema de la expulsión que acarreaba no jugar el primer partido del Mundial, y es una lástima. La sensación es que a veces no podés meter la pierna porque te expulsan, jugás con una sensación extraña y me jode por él porque no va a poder estar en el primer partido”, expresó el técnico sobre la situación del capitán.
El DT también hizo un balance general de la clasificación: “Vimos cómo terminó la Eliminatoria, con sorpresa de Bolivia y Venezuela, y eso indica la dificultad que tiene. Hoy hemos visto también este partido acá, que se jugó con mucha intensidad. Ha sido una Eliminatoria difícil que se ha terminado, ahora tenemos que pensar en lo que viene”.
Scaloni no escatimó elogios para el rival: “El trabajo de Ecuador me parece maravilloso desde hace muchos años. Vienen manteniendo una buena línea con una camada de jugadores que es de aprovechar. Sebastián (Beccacece) lo está haciendo muy bien, lo tengo que felicitar a él y a todo su equipo”.
Por último, se refirió a la decisión de no incluir a Lionel Messi en el compromiso: “Ecuador es una gran selección y lo ha demostrado. Si siguen jugando como hoy le darán alegrías a su gente. Esperemos que Leo esté bien, hemos tomado la decisión de no arriesgarlo”, cerró el entrenador.
En el cierre de las Eliminatorias, Argentina no tuvo un buen partido y perdió ante Ecuador como visitanteDeportes10/09/2025
El equipo de Lionel Scaloni cayó por 1 a 0. El gol fue obra de Enner Valencia, de penal. Nicolás Otamendi fue expulsado en el primer tiempo.
La "Albiceleste" redondeó un gran certamen y, aunque tuvo un traspié en el amanecer, se fortaleció y logró triunfos históricos. Además, con mucha antelación sacó su boleto al Mundial 2026 y se coronó como el mejor equipo.
Los combinados nacionales, ya clasificados, se enfrentan desde las 20 en su última participación rumbo a la Copa del Mundo 2026.
El entrenador de la Selección Argentina se refirió al futuro de Lionel Messi en el equipo nacional. Además, puntualizó en la convocatoria para la próxima Copa del Mundo y elogió a Ecuador, rival del cierre de Eliminatorias.
