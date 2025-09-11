La UNSa se moviliza en defensa de la universidad pública

La casa de estudios invita a estudiantes, docentes y personal a sumarse a la movilización en defensa de la educación pública gratuita, inclusiva y de calidad.

Salta11/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

Imagen de archivo

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a sumarse a la Marcha Federal Universitaria, una movilización que busca visibilizar la importancia de la educación gratuita, inclusiva y de calidad.

A través de sus redes oficiales, la casa de estudios destacó: “✊ Unidos, reafirmamos que sin financiamiento no hay universidad posible”, subrayando la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento y desarrollo de las instituciones públicas.

2022-05-06.VisitaProfesorado8“Es un golpe al sistema universitario”, sostiene el rector de la UNSa sobre el veto presidencial

La convocatoria se enmarca en una serie de acciones que buscan fortalecer la educación superior en el país y generar conciencia sobre la relevancia del financiamiento universitario en todos los niveles académicos.

