La UNSa se moviliza en defensa de la universidad pública

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) hizo un llamado a toda la comunidad universitaria a sumarse a la Marcha Federal Universitaria, una movilización que busca visibilizar la importancia de la educación gratuita, inclusiva y de calidad.

A través de sus redes oficiales, la casa de estudios destacó: “✊ Unidos, reafirmamos que sin financiamiento no hay universidad posible”, subrayando la necesidad de garantizar recursos suficientes para el funcionamiento y desarrollo de las instituciones públicas.

La convocatoria se enmarca en una serie de acciones que buscan fortalecer la educación superior en el país y generar conciencia sobre la relevancia del financiamiento universitario en todos los niveles académicos.