Este miércoles, audiencia pública en El Galpón para readecuar la tarifa del colectivo interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.



La misma tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, sito en calle San Martín s/n, del municipio de El Galpón.



En este marco se fija como plazo de presentación, para quienes deseen ser parte de la audiencia, hasta el día 8 de septiembre de 2025 a horas 13.



Cabe aclarar que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.



