Este miércoles, audiencia pública en El Galpón para readecuar la tarifa del colectivo interurbano

AMT convocó a una audiencia pública este 10 de septiembre. El último aumento que se implementó, para los colectivos del interior (no Saeta), fue en noviembre de 2024.

Salta09/09/2025

19073-la-amt-convoca-a-una-audiencia-publica-por-la-readecuacion-de-la-tarifa-del-colectivo-interurbano

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), en respuesta a los requerimientos realizados por el sector de transporte público de pasajeros del interior de la provincia (no incluye Saeta), convocó a una audiencia pública para discutir una readecuación en la tarifa del servicio.
 
La misma tendrá lugar este miércoles 10 de septiembre a las 8 de la mañana en el Salón Municipal de Cultura, sito en calle San Martín s/n, del municipio de El Galpón.
 
En este marco se fija como plazo de presentación, para quienes deseen ser parte de la audiencia, hasta el día 8 de septiembre de 2025 a horas 13.
 
Cabe aclarar que el último aumento que se implementó, para el transporte de colectivo interurbano, fue en el mes de noviembre de 2024.   

