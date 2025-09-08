Tiene media sanción la reforma del Régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes. Se trata de herramientas que la Constitución Nacional contempla y que le permiten al Poder Ejecutivo tener más injerencia en la sanción de leyes.
Del Superman al Chapulín Colorado
La derrota en la provincia de Buenos Aires dejó al Presidente sin su traje de invencible. De creerse Superman pasó a quedar como el Chapulín Colorado, obligado a reconocer un revés histórico mientras el peronismo celebra la diferencia más amplia en dos décadas.Opinión08/09/2025 Mario Ernesto Peña
Lo que se tenía que dar, se dio. Ya no se podía sostener un hombre en esas condiciones manteniendo un liderazgo y un triunfo en la provincia de Buenos Aires, donde vive prácticamente la mitad del país. Durante un año y medio se dedicó a bastardear a todos: nos faltó el respeto, nos atacó, se creyó invencible. Se puso el traje de Superman, pero anoche quedó reducido al Chapulín Colorado.
Tras la derrota, las reuniones se multiplicaron para ver quién salía a dar la cara. Finalmente le tocó a él, acompañado por algunos de su gabinete. Llamó la atención la ausencia de Luis Caputo y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona Tampoco le dio relevancia a Martín Menem: lo salteó olímpicamente y prefirió abrazar a Adorni, que estaba a su lado. Fue una imagen lastimosa, la de un líder obligado a reconocer un revés que, claramente, no esperaba.
La magnitud del resultado lo dice todo: 14 puntos de diferencia. Hace 22 años que no se daba una situación semejante en Buenos Aires, con un justicialismo imponiéndose de manera tan holgada en una elección intermedia.
La gran incógnita ahora es si el Presidente está capacitado para hacer una autocrítica real. ¿Entenderá por qué llegó a este punto? ¿Fue solo la economía —el dólar, la inflación— o también sus insultos, sus groserías, su desprecio por la gente y, en muchos casos, su crueldad? Eso lo tendrán que analizar ellos.
Si llegan a la conclusión de que todo eso influyó, lo primero que debería hacer es irse a su casa, porque esas características no las va a cambiar nunca. Ni siquiera él.
Con una inversión de unos 150 millones de dólares, la Provincia de Salta ha comenzado este jueves la construcción de la obra vial más importante por su costo pero también por su impacto social y económico. La puesta en marcha del emprendimiento sirvió para mostrar una propuesta con vista a la reforma parcial del Congreso.
Motosierra a derechos de manera ilegítima
No todo puede ser presa de la especulación política. No todo vale. No todo da lo mismo. Al menos en nuestro metro cuadrado, en nuestra enorme y querida provincia de Salta, no vamos a dejar que esto siga pasando.
En el inquietante clima social que suele generar una campaña electoral, un avance en el sentido de censurar a la prensa produjo mayor perturbación. Pero también promovió pronunciamientos para advertir que los derechos y libertades no deben ser impactados en función de los intereses de sectores.
Aunque la campaña electoral está en marcha, el trecho hasta el 26 de octubre es considerable, dada la dinámica de la política argentina. Si el elector dispusiera seguirla de cerca, seguramente profundizaría el desconcierto con el que la observa ahora.
Voto nacionalizado
El 7 de septiembre Buenos Aires vuelve a votar, y aunque parezca un hecho local, lo sabemos bien: lo que allí suceda repercute en cada rincón del país.
Pailler: “Nos estamos quedando sin especialistas en áreas críticas”
El senador Manuel Pailler anticipó que la Cámara Alta avanza en un dictamen para regular residencias médicas ante la falta de especialistas en la provincia.
Guía completa para la Novena del Milagro 2025: Horarios, misas y transmisiones en vivo
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Elecciones Buenos Aires: Los primeros resultados estarán a partir de las 21 horas
Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se pusieron en marcha. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, votó en La Plata y afirmó que se esperan resultados preliminares desde las 21 horas.
Brainrot y la estrella del Conicet, los inesperados protagonistas de las elecciones bonaerensesArgentina07/09/2025
Los memes de las redes sociales no tardaron en hacerse presentes durante las legislativas en la provincia de Buenos Aires.
Derrota de LLA: Sáenz instó a Milei a escuchar el mensaje de las urnas con "grandeza y humildad"
El gobernador Gustavo Sáenz llamó al Gobierno nacional a escuchar el mensaje de las urnas y remarcó que no hay futuro posible desde los discursos de odio.