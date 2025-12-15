Encrucijada

Es cierto que diciembre en la Argentina suele ser particularmente destacado, atento a que se trata de un mes en que se van repasando los logros o déficits de la administración del Estado. Las permanentes crisis que se suceden cualquiera sea el gobierno desembocan en este tramo en manifestaciones de conflictividad.

Este año el cierre tiene sus particularidades porque -paradójicamente- se está resolviendo el inicio de una etapa de cambios sustanciales, que exige la atención y la participación ciudadana. Es un punto en que se cruzan demandas entre los Ejecutivos nacional y provinciales, especialmente promovidas por el tratamiento del proyecto de presupuesto para 2026, devenido en un espacio de negociación más que en una estructura de financiamiento de políticas centrales.

Mientras la discusión pública transita legítimamente en torno de las iniciativas planteadas por la administración libertaria, los gobernantes siguen definiendo las fuentes de ingresos para sostener la gestión en cada provincia y municipio. Es una prioridad insoslayable y en su tratamiento se ha establecido una confrontación de intereses que está oculta detrás del ruido que genera, por ejemplo, la reforma laboral.

Tanto en 2024 como en 2025 se ha verificado una caída en los recursos que la Nación gira a las provincias y los cambios no son alentadores porque la reversión es lenta y limitada. El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso da cuenta que en el último trimestre cuya ejecución fue informada -de julio a septiembre- hubo una mejora real moderada que no llega a los 4 puntos.

En este informe Salta queda ubicada en el último peldaño de las 10 provincias más favorecidas por la sumatoria entre las transferencias automáticas y no automáticas. Sin embargo, en el ranking según la cantidad de habitantes, es la séptima. Este dato puede estar indicando que no hay parámetros objetivos en el reparto de fondos sino que el Ejecutivo nacional avanzó con absoluta discrecionalidad.

Otros informes dan cuenta que durante noviembre, las transferencias automáticas federales mostraron uno de los peores registros de 2025. Tuvieron una caída del 5% ajustada por inflación y según cálculos de consultoras privadas, ello representa una pérdida de recursos cercana a los 280.000 millones de pesos sólo en noviembre y ninguna de ellas logró mejorar su flujo de ingresos respecto a noviembre del año pasado. Esto es a causa de la menor actividad económica que significa menos recaudación de impuestos.

Por ello es que los esfuerzos negociadores pasan por la tarea que debe encarar en estas jornadas la Cámara de Diputados de la Nación, que es la de origen en materia de presupuesto. En la cadena de decisiones, el Senado seguirá ocupado en recoger los apoyos para las reformas que no necesariamente se resolverán antes de fin de año.

Los gobernadores siguen desvelados por obligaciones que se acrecientan mientras los tesoros provinciales se vacían. Esa es la encrucijada que se debe atravesar en estos días en que las fiestas y las vacaciones despiertan esperanzas en cada familia, ocupada por su parte en cubrir sus propios desfases.

Salta, 15 de diciembre de 2025