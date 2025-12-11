Entre recuerdos, propósitos y expectativas

DebilidadesOpinión11/12/2025
Se ha completado el proceso de renovación de cuerpos legislativos en la Provincia. Se han integrado los concejos deliberantes en los municipios y han quedado en evidencia algunas debilidades del sistema institucional.
El tema con el tiempo no es solo que no puede volver atrás. Es que tampoco puede imitarse, copiarse, ni mucho menos detenerse. Haber aprehendido esa certeza a veces, cada tanto, nos lleva a reflexiones que no hacen otra cosa que intentar traducir con ambición explicativa lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos a medida que se pasan los días. Son los propósitos, más que los deseos, los objetivos o las aspiraciones.Opinión11/12/2025 Antonio Marocco
Algunas cosas que terminan en estas columnas surgen de anotaciones que voy haciendo en el día a día. Cosas que quiero destacar, que quizás no sean virales ni faranduleras, pero que no por eso dejan de ser valiosas e importantes. Me crucé hace unos días con Carlos Saravia Day, “el Langosta”, como le dicen los amigos y la gente de la política. Maestro orador del radicalismo con quien tuve el gusto de rivalizar durante una temporada legislativa, pero —sobre todo— una buena persona.
Me habló de mi papá, de Juan Emilio Marocco, recordó cosas que habían compartido y cosas que la gente se lleva para siempre en el corazón. Las canas y la experiencia, a pesar de las vicisitudes, no impiden aferrarse a la esperanza. La política más temprano que tarde recuperará su propósito original, su aspiración constitutiva: unir a los argentinos para hacer grande a la Nación.
El encuentro con el Langosta se dio en la Universidad Nacional de Salta, nos encontró a los dos participando de un homenaje profundamente sentido: la entrega del título de Doctor Honoris Causa Post Mortem al Dr. Arturo Oñativia, una de las figuras más trascendentes de la salud pública argentina. Un verdadero orgullo salteño.
Recordamos a un Oñativia de enorme ética y vocación, que modernizó políticas sanitarias, impulsó reformas históricas y dejó un legado que trasciende a Salta. Su labor en la lucha contra el bocio endémico, la potabilización del agua, la “Ley de Medicamentos” y la creación de la UNSa sigue iluminando el camino de quienes trabajamos por un Estado más justo y humanista. Y en eso, estoy seguro, no hay grietas. Entre los próceres que hicieron grande a la argentina en el siglo 20 hay radicales, peronistas y liberales.
Lo sintetizó muy bien María Alejandra Falú durante el homenaje: A nuestros jóvenes profesionales que hoy se forman en la UNSa e incluso a los graduados, queremos decirles algo con absoluta claridad: Salta los necesita. Los necesita cerca de su gente, de sus cerros, de sus ríos, de sus largas distancias. Los necesita en sus parajes, en sus guardias, en sus postas sanitarias. Necesitan su energía, su conocimiento y su capacidad de innovar.
La salud pública no es un camino menor: es uno profundamente transformador y esencialmente humanista, incluso hoy en tiempos de la inteligencia artificial. Pero no podemos pedirles que lo hagan solos. La salud pública se construye en red, con un Estado que escucha, que acompaña y que planifica. La salud nos atraviesa y preocupa a todos; y que es, y debe ser siempre, parte de la agenda política.
Desde esta perspectiva es que muchas veces en esta columna marcamos no solo para los salteños, sino para todos los argentinos, la necesidad de nuestro reencuentro.
Y creo que mejoramos las condiciones si seguimos fortaleciendo la región. Ayer estuve en Santiago del Estero. Participé de la asunción del nuevo gobernador, Elías Suárez. Fui respondiendo con entusiasmo a la invitación de mi amigo Carlos Silva Neder, el vicegobernador reelecto y actual presidente de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande. Tienen la difícil tarea de profundizar la gestión de Gerardo Zamora, uno de los líderes de la región que sin dudas ha encaminado su provincia hacia el desarrollo. Crecer mucho y crecer bien. Lo dicen los propios santiagueños que han acompañado al oficialismo en cada elección y lo puede decir toda persona que haya conocido Santiago del Estero hace 20 o 30 años y conozca lo que es hoy. Como advierte el gobernador Gustavo Sáenz: si a las provincias les va bien, al país le va bien.
Sin embargo, el presupuesto nacional se achica y esto se empieza a sentir en todos los municipios. El ministro coordinador Sergio Camacho reconoció la problemática del año en cuanto a los recursos, en las dificultades que tendrán los municipios que ya se empiezan a evidenciar para afrontar muchos gastos que cumplían con ayuda de la Nación y la Provincia. Todo a causa del achicamiento del presupuesto nacional. Las provincias deberán hacer sentir su voz en el Congreso de la Nación para que no ocurra lo que ya está pasando en algunos organismos del Estado, obras y municipios. Veremos cómo termina el debate en sesiones extraordinarias.
Se cumplen hoy dos años de gestión del gobierno de La Libertad Avanza. La celebración se anticipó con la presentación del informe del Consejo de Mayo, que se pronunció sobre ocho de diez reformas acordadas entre el presidente Javier Milei y un grupo importante de gobernadores. Su avance depende del Congreso, convocado desde este miércoles a sesiones extraordinarias.
El Día Internacional contra la Corrupción vuelve a interpelar a un país que arrastra causas resonantes, investigaciones inconclusas y promesas reiteradas de transparencia. La memoria de los casos más emblemáticos revela un patrón que atraviesa gobiernos, ideologías y tiempos políticos.
Se van cerrando plazos ante la inminencia del cierre del año. El 9 de diciembre fue la fecha establecida en el marco del Consejo de Mayo para que se conozca el proyecto de ley de reforma laboral, que será anunciado por el Ejecutivo. Será el fin de las especulaciones y la apertura de un fuerte proceso de debate y negociación.
Los Ejecutivos están ultimando detalles para la apertura de la segunda mitad de mandato, en base a la configuración política establecida por las elecciones de medio tiempo. El dato, que no había alcanzado esta relevancia en los últimos 40 años, se vincula a un estado de electoralismo permanente.
Hace algunas noches visité las instalaciones de un lugar que, para mi, tiene un valor personal y simbólico inmenso: el Observatorio del querido Colegio Nacional. Es allí donde se abre una verdadera ventana al espacio, equipada con un telescopio único de su tipo en el norte argentino.
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El sismo, que alcanzó una profundidad de 153 kilómetros, tuvo una onda expansiva que se sintió en un amplio radio geográfico como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta y Tunja.
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.
La Liga Profesional definió este miércoles 10 de diciembre la composición de las dos zonas del Torneo Apertura 2026. Boca e Independiente compartirán grupo, mientras que River encabezará la Zona B junto a Racing.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.