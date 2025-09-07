Gobernadores reaccionan a la victoria peronista en la Provincia de Buenos Aires

Gobernadores empezaron a expresar sus opiniones respecto de la victoria peronista en la provincia de Buenos Aires, tan pronto como se conocieron los datos oficiales.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro afirmó que "La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Desde el interior productivo tenemos mucho para decir y, sobre todo, mucho para HACER".

Su colega, el gobernador cordobés Martín Llaryora tuiteó el mismo mensaje que el santafesino.

Lo mismo sucedió con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Con información de C5N