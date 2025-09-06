El Paseo Ex Palúdica listo para su inauguración: fecha confirmada

La ciudad de Salta suma un nuevo espacio de recreación y cultura. La ex Palúdica, un predio histórico ubicado en General Martín Güemes 125, será inaugurada el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas. La información se dio a conocer, en Vale Todo por Aries, con Pablo Sánchez, de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, que confirmó que la obra está prácticamente terminada.

El nuevo espacio, que se llamará Paseo Ex Palúdica, se recuperó a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia. La única tarea pendiente es la colocación de los juegos infantiles, que se espera lleguen a tiempo para la inauguración.

Sánchez también se refirió a otros proyectos de la Municipalidad, como la reciente iluminación del Cabildo y de otros monumentos históricos, destacando el trabajo que se realiza para realzar el patrimonio de la ciudad.

El funcionario señaló que la recuperación de este predio forma parte de una política de revalorización de espacios para el uso público. Con entrada libre y gratuita, la ex Palúdica será un nuevo punto de encuentro para todos los salteños.