El Paseo Ex Palúdica listo para su inauguración: fecha confirmada

Sáenz reclamó a Nación que reactive la obra de la RN 40
El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional por la paralización de la obra de la Ruta Nacional 40 y pidió el apoyo de los legisladores salteños para lograr su reactivación.
La Municipalidad de Salta y el Gobierno provincial confirman que las obras en la ex Palúdica están en su etapa final y que el nuevo Paseo Cultural se inaugurará el próximo 20 de septiembre.Salta06/09/2025Ivana Chañi
La ciudad de Salta suma un nuevo espacio de recreación y cultura. La ex Palúdica, un predio histórico ubicado en General Martín Güemes 125, será inaugurada el próximo 20 de septiembre a las 19:00 horas. La información se dio a conocer, en Vale Todo por Aries, con Pablo Sánchez, de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, que confirmó que la obra está prácticamente terminada.
El nuevo espacio, que se llamará Paseo Ex Palúdica, se recuperó a través de un trabajo conjunto entre la Municipalidad y el Gobierno de la Provincia. La única tarea pendiente es la colocación de los juegos infantiles, que se espera lleguen a tiempo para la inauguración.
Sánchez también se refirió a otros proyectos de la Municipalidad, como la reciente iluminación del Cabildo y de otros monumentos históricos, destacando el trabajo que se realiza para realzar el patrimonio de la ciudad.
El funcionario señaló que la recuperación de este predio forma parte de una política de revalorización de espacios para el uso público. Con entrada libre y gratuita, la ex Palúdica será un nuevo punto de encuentro para todos los salteños.
El coordinador de la Unidad Especial del Área Centro de Obras Públicas, Pablo Sánchez, explicó en Vale Todo por Aries cómo avanza el plan de veredas y fachadas en el microcentro salteño.
Con el inicio de la Novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, los fieles salteños se encuentran con los precios de los tradicionales claveles y novenarios. Relevamiento de la mañana de este sábado.
Salta se viste de fe y devoción. Este sábado 6 de septiembre comienza el rezo de la Novena en Honor del Señor y la Virgen del Milagro 2025.
Este sábado 6 de septiembre comienza la Novena del Milagro en Salta con temperaturas frescas y cielo mayormente nublado, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La Catedral abrirá desde las 6 horas. Se diagramaron horarios para rezo de novena y celebración de misas con y sin rezo de novena.
Tres sismos sacudieron la provincia de Salta durante la madrugada del 4 de septiembre de 2025. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) registró los movimientos con magnitudes de 6, 4 y 3.7.
La fiscalía de Impugnación de Salta revirtió el archivo de una causa por presunta extorsión. Un exdirector de ANSES denunció que le exigían entre el 10% y el 5% de su sueldo para financiar la actividad partidaria.
El diputado Esteban Paulón realizó un pedido de informes para conocer la situación que afecta y deja sin documentación a quienes se encuentran fuera del país. El Gobierno asegura que solo se trata de 5 mil casos.
