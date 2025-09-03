Seis cuotas sin interés: Banco Macro renovó convenio con la Cámara de Comercio de Salta

Banco Macro anuncia la renovación de su exitosa promoción en alianza con la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta.

Esta iniciativa, exclusiva para los comercios que son socios de la Entidad, busca impulsar las ventas y ofrecer a los clientes una mayor facilidad para sus compras.

La promoción estará vigente por tres meses, a partir del 10 de septiembre, y permitirá a los clientes de Banco Macro disfrutar de compras en hasta 6 cuotas sin interés en una amplia variedad de rubros.

Beneficios para clientes y comercios:

● Para los clientes: Se extiende el beneficio de 2 a 6 cuotas sin interés en compras realizadas con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express de Banco Macro. Esto les brinda una excelente oportunidad para financiar sus compras en múltiples rubros.

● Para los comercios socios: La promoción está pensada para impulsar el consumo en los comercios locales, generando un mayor movimiento y ventas en la provincia.

Los rubros adheridos a la promoción incluyen indumentaria y calzado, hogar y deco, salud y belleza, entre otros.

Para consultar los locales adheridos, los clientes y comercios pueden visitar la página web de Banco Macro en www.macro.com.ar y la de la Cámara de Comercio en www.comerciosalta.com.

"Estamos muy contentos de renovar este acuerdo con la Cámara de Comercio de Salta. Esta promoción es una muestra de nuestro compromiso con el desarrollo económico de la provincia, apoyando a los comercios locales y ofreciendo beneficios concretos a nuestros clientes para que puedan aprovechar al máximo sus compras", aseguró Javier Lanusse, gerente Divisional Salta de Banco Macro.