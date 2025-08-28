Kosiner: “La fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei”

En diálogo con Aries, el exdiputado nacional Pablo Kosiner se refirió a la estrategia de la oposición de cara a las próximas elecciones. En tal sentido, sostuvo que, a pesar de las diferencias, hay que seguir construyendo un espacio que le ponga un freno a la gestión de La Libertad Avanza.

"Sigo sosteniendo que la fragmentación de la oposición le da más competitividad a Milei", afirmó Kosiner. Aseguró que los puentes de diálogo entre los distintos sectores deben mantenerse de forma permanente, ya que "los errores de Milei son tan grandes" que la oposición debe capitalizar esa situación.

Kosiner explicó que Fuerza Patria, espacio al que pertenece, busca ser una opción fuerte para dar la discusión no solo en Salta, sino en todo el país. Sostuvo que el espacio está compuesto por siete partidos políticos y diversas organizaciones sociales y de trabajadores.

“Nunca interrumpimos el diálogo, somos muy respetuosos de los posicionamientos de cada uno. Si se trabaja desde el respeto cualquier diferencia política se puede comprender”, reflexionó Kosiner.