Narcotráfico en Salta: Más de 850 kilos de droga incautados en 2025

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, aseguró que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes prioritarios de la gestión. “El gobernador se puso al hombro el Plan Güemes junto al Ministerio de Seguridad de la Nación para trabajar en un área tan sensible como la frontera”, indicó en el marco de la entrega de nuevos vehículos a la Policía.

En ese sentido, destacó que los resultados están a la vista. “La Policía de Salta secuestró más de 850 kilos de droga, desarticuló al menos cuatro bandas y sacó de circulación más de seis millones de dosis que iban a los barrios”, detalló.

También mencionó los avances contra el microtráfico. “Escuchamos a los vecinos que piden trabajar en este tema. Por eso refuncionalizamos las denuncias web y articulamos con el Ministerio Público Fiscal”, señaló.

Respecto a la política criminal, informó que los operativos de protección ciudadana permitieron detener a 300 personas con pedidos de captura. “No es menor haber sacado de las calles a 300 delincuentes. Además, en materia contravencional incautamos más de 1.400 animales en rutas”, agregó.

Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno provincial. “Hay que invertir más, pero estoy convencido de que existe un compromiso absoluto de toda la fuerza policial”, concluyó.