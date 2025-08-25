Narcotráfico en Salta: Más de 850 kilos de droga incautados en 2025

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordinó el trabajo preventivo y operativo que se realizó durante el fin de semana en distintos puntos de la Provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.
El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, aseguró que la lucha contra el narcotráfico es uno de los ejes prioritarios de la gestión. “El gobernador se puso al hombro el Plan Güemes junto al Ministerio de Seguridad de la Nación para trabajar en un área tan sensible como la frontera”, indicó en el marco de la entrega de nuevos vehículos a la Policía.
En ese sentido, destacó que los resultados están a la vista. “La Policía de Salta secuestró más de 850 kilos de droga, desarticuló al menos cuatro bandas y sacó de circulación más de seis millones de dosis que iban a los barrios”, detalló.
También mencionó los avances contra el microtráfico. “Escuchamos a los vecinos que piden trabajar en este tema. Por eso refuncionalizamos las denuncias web y articulamos con el Ministerio Público Fiscal”, señaló.
Respecto a la política criminal, informó que los operativos de protección ciudadana permitieron detener a 300 personas con pedidos de captura. “No es menor haber sacado de las calles a 300 delincuentes. Además, en materia contravencional incautamos más de 1.400 animales en rutas”, agregó.
Finalmente, reiteró el compromiso del gobierno provincial. “Hay que invertir más, pero estoy convencido de que existe un compromiso absoluto de toda la fuerza policial”, concluyó.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado sin vida este sábado por la mañana, alrededor de las 9 horas, en un rastrojo del barrio El Jardín de Coronel Moldes.
Los procedimientos se realizaron durante controles en comercios de Apolinario Saravia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal zonal.
Fue un trabajo de la División Delitos Contra la Propiedad. Se secuestraron un automóvil, una moto y otros elementos. Intervino la UNICROH.
Durante esta madrugada se incautaron tres redes utilizadas de manera ilegal en distintos sectores del embalse. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional y el Juzgado de Garantías 3.
Salta: fue hallado con un cuadro de grave deshidratación el niño extraviado en el montePoliciales23/08/2025
El trabajo de búsqueda se había activado el miércoles a raíz de la alerta de familiares. El niño fue localizado esta madrugada y trasladado al hospital local donde permanece internado por deshidratación.
Saeta debe cuatro mil millones de pesos y suspenden el servicio nocturno
Debido a una deuda de 4 mil millones de pesos con las empresas operadoras, estas decidieron suspender el servicio. Saeta trabaja para conseguir los fondos necesarios y evitar la medida.
Petri y Bullrich en la mira por compras millonarias a la droguería Suizo ArgentinaPolítica24/08/2025
Los ministerios de Defensa y Seguridad que conducen Patricia Bullrich y Luis Petri acumularon contratos millonarios con la droguería señalada por Diego Spagnuolo como la empresa que operaba un esquema de coimas con funcionarios del gobierno.
Corrupción en la ANDIS y el círculo de Milei: el escándalo que trascendió al mundoArgentina24/08/2025
La mayoría de los informes se centran en la filtración de los audios que destaparon una presunta red de sobornos en la compra de medicamentos y en la implicación del círculo familiar más cercano al Presidente.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicialDeportes24/08/2025
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.
"Cuiden y protejan su tierra": El firme reclamo de Sáenz a los legisladores desde la Rural
En su discurso, el Gobernador llamó a los legisladores nacionales a poner a Salta y su gente por encima de las "banderías políticas".