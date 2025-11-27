Detienen en Salta a un prófugo de Tierra del Fuego

La Policía de Salta detuvo esta madrugada a un hombre de 24 años que era intensamente buscado por la Justicia de Tierra del Fuego.

Policiales

Esta madrugada, efectivos de Seguridad Urbana, al identificar a un hombre de 24 años detectaron que tenía pedido de captura por tentativa de robo de la provincia de Tierra del Fuego.

En ese contexto, el sujeto fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

