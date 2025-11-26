Tucumán: alumna de 13 años fue apuñalada en el aula por un compañero

Un grave episodio de violencia escolar conmocionó a Tucumán luego de que una alumna de 13 años fuera apuñalada en el pecho por un compañero dentro del aula. El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 17, cuando los estudiantes se preparaban para salir al último recreo.

Según informaron fuentes del caso, el adolescente atacó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo. De inmediato, una ambulancia fue enviada al establecimiento y trasladó a la joven al Hospital de Niños, donde recibió atención de urgencia.

La médica de guardia confirmó que la herida no comprometió órganos vitales y que la adolescente quedó internada en observación, estable y fuera de peligro.

El aula donde se produjo el ataque fue preservada por la Policía de Tucumán, que además secuestró el arma blanca utilizada. La Unidad Fiscal Criminal Nº 1 tomó intervención inicial y caratuló los hechos como tentativa de homicidio. Horas después, el expediente pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continuará con la investigación.

Tras recibir el parte médico, la fiscalía ordenó la participación del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora del establecimiento. También se prevé que la víctima sea examinada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta hospitalaria.

Respecto del alumno señalado como agresor, la Justicia dispuso su entrega a familiares luego de constatar su identidad.

La investigación se centra ahora en determinar las circunstancias del ataque, cómo fue que el arma ingresó al colegio y qué motivó la agresión entre los dos estudiantes.

Con información de Cadena 3