Gendarmería Nacional realizó un importante secuestro de drogas en Tucumán al interceptar un ómnibus de "Tour de Compras" en la Ruta Nacional N°38. El can detector "Fedra" alertó a los gendarmes.
Tucumán: alumna de 13 años fue apuñalada en el aula por un compañero
Un grave episodio de violencia escolar conmocionó a Tucumán luego de que un alumno de 13 años atacara con un cuchillo a una compañera dentro del aula.Policiales26/11/2025
Un grave episodio de violencia escolar conmocionó a Tucumán luego de que una alumna de 13 años fuera apuñalada en el pecho por un compañero dentro del aula. El hecho ocurrió este martes, minutos antes de las 17, cuando los estudiantes se preparaban para salir al último recreo.
Según informaron fuentes del caso, el adolescente atacó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de largo. De inmediato, una ambulancia fue enviada al establecimiento y trasladó a la joven al Hospital de Niños, donde recibió atención de urgencia.
La médica de guardia confirmó que la herida no comprometió órganos vitales y que la adolescente quedó internada en observación, estable y fuera de peligro.
El aula donde se produjo el ataque fue preservada por la Policía de Tucumán, que además secuestró el arma blanca utilizada. La Unidad Fiscal Criminal Nº 1 tomó intervención inicial y caratuló los hechos como tentativa de homicidio. Horas después, el expediente pasó a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, que continuará con la investigación.
Tras recibir el parte médico, la fiscalía ordenó la participación del laboratorio de criminalística y dispuso que se tome declaración a la directora del establecimiento. También se prevé que la víctima sea examinada por el Médico de Policía una vez que reciba el alta hospitalaria.
Respecto del alumno señalado como agresor, la Justicia dispuso su entrega a familiares luego de constatar su identidad.
La investigación se centra ahora en determinar las circunstancias del ataque, cómo fue que el arma ingresó al colegio y qué motivó la agresión entre los dos estudiantes.
Con información de Cadena 3
Dos jóvenes armados y en moto intentaron asaltar a otra conductora sobre Circunvalación OestePoliciales25/11/2025
El hecho ocurrió el domingo 23 en la madrugada. La denunciante logró escapar ilesa tras ser amenazada con un arma de fuego por tres hombres que intentaron detener su marcha en plena semiautopista. Uno de los acusados es menor de edad.
Durante el fin de semana largo, se reforzaron los controles de la Policía Vial, resultando en 1557 infractores sancionados por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.
Efectivos de Seguridad Urbana intervinieron esta madrugada en Avenida Reyes Católicos al 1700 ante una alerta por desorden en la vía pública.
Homicidio en Santa Cecilia: el sospechoso se presentó voluntariamente y quedó detenidoPoliciales24/11/2025
Sucedió durante la tarde de este domingo en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre fue encontrado herido en la vía pública y falleció en el hospital San Bernardo.
Infantería lo identificó durante un desorden en la vía pública y constató que estaba requerido por causas penales.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.