Tour de Compras: Gendarmería descubrió cocaína oculta en peluches
Gendarmería Nacional realizó un importante secuestro de drogas en Tucumán al interceptar un ómnibus de "Tour de Compras" en la Ruta Nacional N°38. El can detector "Fedra" alertó a los gendarmes.Policiales26/11/2025
El can "Fedra" alertó sobre dos bolsas con mercadería y los gendarmes descubrieron peluches rellenos con más de dos kilos de cocaína
Ocurrió durante la inspección de un “Tour de compras, en el que, además de la señalización del can detector de narcóticos de la Fuerza, los funcionarios notaron un peso excesivo en cada juguete.
Se caracterizaban por tener un cierre en su costura, el cual al abrirlo se alojaba una manta pero los uniformados hallaron ocultos nueve paquetes del estupefaciente en su interior.
Una pasajera de nacionalidad boliviana fue detenida.
El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N°38 a la altura de la localidad tucumana de Huacra en donde los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus que oficiaba como “Tour de compras” y se dirigía hacia la provincia de Mendoza.
Durante la inspección, los funcionarios controlaron la mercadería frente a testigos junto al can de la Fuerza “Fedra” quien al acercarse a dos bolsas que pertenecían a una pasajera de nacionalidad boliviana, alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefaciente.
Inmediatamente, los uniformados detectaron que los bultos contenían peluches y realizaron una inspección minuciosa. Primero, notaron que cada peluche poseía un peso excesivo y luego, observaron que todos se caracterizaban por tener un cierre en su costura, el cual al abrirlo alojaba una manta.
Sin embargo, los gendarmes al quitar la manta, extrajeron un total de nueve paquetes con una sustancia blancuzca en su interior.
Al realizar la prueba de campo Narcotest, la misma arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos 850 gramos.
Finalmente, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dispuso la detención de la ciudadana involucrada, como así también, tanto el secuestro de la droga como de todos los elementos de interés para la causa.
Dos jóvenes armados y en moto intentaron asaltar a otra conductora sobre Circunvalación OestePoliciales25/11/2025
El hecho ocurrió el domingo 23 en la madrugada. La denunciante logró escapar ilesa tras ser amenazada con un arma de fuego por tres hombres que intentaron detener su marcha en plena semiautopista. Uno de los acusados es menor de edad.
Durante el fin de semana largo, se reforzaron los controles de la Policía Vial, resultando en 1557 infractores sancionados por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.
Efectivos de Seguridad Urbana intervinieron esta madrugada en Avenida Reyes Católicos al 1700 ante una alerta por desorden en la vía pública.
Homicidio en Santa Cecilia: el sospechoso se presentó voluntariamente y quedó detenidoPoliciales24/11/2025
Sucedió durante la tarde de este domingo en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre fue encontrado herido en la vía pública y falleció en el hospital San Bernardo.
Infantería lo identificó durante un desorden en la vía pública y constató que estaba requerido por causas penales.
El “Comandante” falleció el 25 de noviembre de 2013 y sigue siendo un fenómeno cultural y mediático en Argentina.
Karaoke en MasterChef: Maxi López y Wanda, a puro humor con "Mentirosa"Cultura & Espectáculos25/11/2025
La gala de MasterChef Celebrity tuvo un momento destacado cuando Maxi López le dedicó la canción "Mentirosa" de Ráfaga a su exesposa, Wanda Nara, quien es la conductora del ciclo.
El cantante tuvo un altercado con una empleada de American Airlines y el capitán ordenó su descenso inmediato. El artista denunció un maltrato y afirmó que pidió disculpas antes de ser retirado.
Al menos tres personas fallecieron, dos de ellas una pareja de adultos mayores de Mendoza, en un trágico accidente frontal en la autopista Los Andes en Valparaíso, Chile.
Fiscalía investiga las causas del incendio en Salta Forestal donde falleció un trabajadorJudiciales25/11/2025
Una explosión seguida de un incendio en un campamento de trabajadores rurales provocó la muerte de un hombre. Intervinieron personal policial, bomberos y la Fiscalía, que ya trabaja en el esclarecimiento del hecho.