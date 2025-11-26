Tour de Compras: Gendarmería descubrió cocaína oculta en peluches

El can "Fedra" alertó sobre dos bolsas con mercadería y los gendarmes descubrieron peluches rellenos con más de dos kilos de cocaína

Ocurrió durante la inspección de un “Tour de compras, en el que, además de la señalización del can detector de narcóticos de la Fuerza, los funcionarios notaron un peso excesivo en cada juguete.

Se caracterizaban por tener un cierre en su costura, el cual al abrirlo se alojaba una manta pero los uniformados hallaron ocultos nueve paquetes del estupefaciente en su interior.

Una pasajera de nacionalidad boliviana fue detenida.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N°38 a la altura de la localidad tucumana de Huacra en donde los efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” detuvieron la marcha de un ómnibus que oficiaba como “Tour de compras” y se dirigía hacia la provincia de Mendoza.

Durante la inspección, los funcionarios controlaron la mercadería frente a testigos junto al can de la Fuerza “Fedra” quien al acercarse a dos bolsas que pertenecían a una pasajera de nacionalidad boliviana, alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de estupefaciente.

Inmediatamente, los uniformados detectaron que los bultos contenían peluches y realizaron una inspección minuciosa. Primero, notaron que cada peluche poseía un peso excesivo y luego, observaron que todos se caracterizaban por tener un cierre en su costura, el cual al abrirlo alojaba una manta.

Sin embargo, los gendarmes al quitar la manta, extrajeron un total de nueve paquetes con una sustancia blancuzca en su interior.

Al realizar la prueba de campo Narcotest, la misma arrojó como resultado positivo para cocaína con un peso total de 2 kilos 850 gramos.

Finalmente, el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán dispuso la detención de la ciudadana involucrada, como así también, tanto el secuestro de la droga como de todos los elementos de interés para la causa.