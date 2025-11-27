Detenido en Vaqueros: Lo atraparon con un auto robado en Córdoba

El miércoles efectivos de la División Ejidos Municipales de Capital, al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Córdoba.

El procedimiento se realizó en el marco de un control vehicular en ruta nacional 9, kilómetro 1612, de la localidad de Vaqueros.

Se secuestró el rodado y el conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.