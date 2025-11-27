Detenido en Vaqueros: Lo atraparon con un auto robado en Córdoba

La Policía de Salta detuvo ayer a un conductor en Vaqueros (Ruta Nacional 9). Tras fiscalizar el vehículo, se detectó que tenía pedido de secuestro por robo solicitado por la Justicia de Córdoba.

Policiales27/11/2025

auto pedido de secuestro

El miércoles efectivos de la División Ejidos Municipales de Capital, al fiscalizar un vehículo y a su conductor, detectaron que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Córdoba.

El procedimiento se realizó en el marco de un control vehicular en ruta nacional 9, kilómetro 1612, de la localidad de Vaqueros.

aplicacion-waze-1-768x354El Municipio lanza un sistema para informar cortes de tránsito en tiempo real

Se secuestró el rodado y el conductor fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail