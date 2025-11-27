Robo en La Plata: Sustrajeron dos cajas fuertes de una mutual de Camioneros

Gendarmería Nacional realizó un importante secuestro de drogas en Tucumán al interceptar un ómnibus de "Tour de Compras" en la Ruta Nacional N°38. El can detector "Fedra" alertó a los gendarmes.
Delincuentes robaron dos cajas fuertes con importante documentación de la mutual del gremio de Camioneros en La Plata, en la sede de Calle 40.Policiales27/11/2025
Delincuentes robaron en las últimas horas dos cajas fuertes con importante documentación de una mutual del gremio de Camioneros en La Plata.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo a las 6:30 del martes en la sede ubicada en la calle 40 entre 4 y 5, pero trascendió este miércoles, cuando el encargado del lugar llegó a tomar servicio y se di cuenta del faltante.
El denunciante, de 56 años, explicó que en las instalaciones de la Asociación de Ayuda Mutua de Choferes Camioneros Obreros y empleados de transporte de Cargas, se encontraba dañada la alarma de seguridad y observó el faltante de dos cajas fuertes que poseían solo documentación en el interior de una de las oficinas.
Se trata de una caja fuerte de hierro y una caja fuerte portátil, en ambos casos con documentación importante, como pagarés, chequeras y acuerdos ministeriales, pero no se precisó de la existencia de dinero.
Personal de la policía Bonaerense que arribó al lugar realizó las pericias correspondientes y observó que no hubo violencia en ninguno de los accesos, por lo que el robo de alas cajas fuertes podría haberlo efectuado alguien con acceso al lugar.
Según indicó el denunciante, siete personas que trabajan allí poseen llaves de accesos, por lo que los uniformados realizaban el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones testimoniales.
Un grave episodio de violencia escolar conmocionó a Tucumán luego de que un alumno de 13 años atacara con un cuchillo a una compañera dentro del aula.
Dos jóvenes armados y en moto intentaron asaltar a otra conductora sobre Circunvalación OestePoliciales25/11/2025
El hecho ocurrió el domingo 23 en la madrugada. La denunciante logró escapar ilesa tras ser amenazada con un arma de fuego por tres hombres que intentaron detener su marcha en plena semiautopista. Uno de los acusados es menor de edad.
Durante el fin de semana largo, se reforzaron los controles de la Policía Vial, resultando en 1557 infractores sancionados por incumplir la Ley Nacional de Tránsito.
Efectivos de Seguridad Urbana intervinieron esta madrugada en Avenida Reyes Católicos al 1700 ante una alerta por desorden en la vía pública.
Homicidio en Santa Cecilia: el sospechoso se presentó voluntariamente y quedó detenidoPoliciales24/11/2025
Sucedió durante la tarde de este domingo en la zona sudeste de la ciudad de Salta, donde un hombre fue encontrado herido en la vía pública y falleció en el hospital San Bernardo.
Rosario Central fue consagrado campeón del año tras una decisión de la AFA que encendió la polémicaDeportes20/11/2025
Se oficializó el reconocimiento al equipo rosarino por haber finalizado primero en la tabla anual, dándole el título de “Campeón de Liga”; la sorpresiva medida generó repudio y controversia.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.