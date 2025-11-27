Robo en La Plata: Sustrajeron dos cajas fuertes de una mutual de Camioneros

Delincuentes robaron en las últimas horas dos cajas fuertes con importante documentación de una mutual del gremio de Camioneros en La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho se produjo a las 6:30 del martes en la sede ubicada en la calle 40 entre 4 y 5, pero trascendió este miércoles, cuando el encargado del lugar llegó a tomar servicio y se di cuenta del faltante.

El denunciante, de 56 años, explicó que en las instalaciones de la Asociación de Ayuda Mutua de Choferes Camioneros Obreros y empleados de transporte de Cargas, se encontraba dañada la alarma de seguridad y observó el faltante de dos cajas fuertes que poseían solo documentación en el interior de una de las oficinas.

Se trata de una caja fuerte de hierro y una caja fuerte portátil, en ambos casos con documentación importante, como pagarés, chequeras y acuerdos ministeriales, pero no se precisó de la existencia de dinero.

Personal de la policía Bonaerense que arribó al lugar realizó las pericias correspondientes y observó que no hubo violencia en ninguno de los accesos, por lo que el robo de alas cajas fuertes podría haberlo efectuado alguien con acceso al lugar.

Según indicó el denunciante, siete personas que trabajan allí poseen llaves de accesos, por lo que los uniformados realizaban el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y tomaron declaraciones testimoniales.

Con información de Noticias Argentinas