Cayó un sujeto que intentó asaltar un templo en barrio Ferroviario

En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un sujeto por intentar sustraer elementos de una iglesia en barrio Ferroviario. Se registró daño en el ingreso del templo.

La situación fue alertada por la encargada al Sistema de Emergencias 911.

Se trata de un hombre de 35 años que se encuentra en situación de calle. Se secuestró un cuchillo.

Intervino la Fiscalía Penal 2.