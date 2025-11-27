La Policía de Salta detuvo ayer a un conductor en Vaqueros (Ruta Nacional 9). Tras fiscalizar el vehículo, se detectó que tenía pedido de secuestro por robo solicitado por la Justicia de Córdoba.
Cayó un sujeto que intentó asaltar un templo en barrio Ferroviario
La Policía acudió tras una alerta al 911, detuvo al sujeto en situación de calle y secuestró un cuchillo. Interviene la Fiscalía Penal 2.Policiales27/11/2025
En el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911, efectivos del Distrito de Prevención 1 demoraron a un sujeto por intentar sustraer elementos de una iglesia en barrio Ferroviario. Se registró daño en el ingreso del templo.
La situación fue alertada por la encargada al Sistema de Emergencias 911.
Se trata de un hombre de 35 años que se encuentra en situación de calle. Se secuestró un cuchillo.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
La Policía de Salta detuvo esta madrugada a un hombre de 24 años que era intensamente buscado por la Justicia de Tierra del Fuego.
Delincuentes robaron dos cajas fuertes con importante documentación de la mutual del gremio de Camioneros en La Plata, en la sede de Calle 40.
Gendarmería Nacional realizó un importante secuestro de drogas en Tucumán al interceptar un ómnibus de "Tour de Compras" en la Ruta Nacional N°38. El can detector "Fedra" alertó a los gendarmes.
Un grave episodio de violencia escolar conmocionó a Tucumán luego de que un alumno de 13 años atacara con un cuchillo a una compañera dentro del aula.
Dos jóvenes armados y en moto intentaron asaltar a otra conductora sobre Circunvalación OestePoliciales25/11/2025
El hecho ocurrió el domingo 23 en la madrugada. La denunciante logró escapar ilesa tras ser amenazada con un arma de fuego por tres hombres que intentaron detener su marcha en plena semiautopista. Uno de los acusados es menor de edad.
Boca Juniors ganó un juicio contra el mediocampista de Racing Club, Agustín Almendra, por una deuda originada en un préstamo que el club le otorgó en 2019 para la adquisición de una vivienda.
Los bancos actualizaron sus tasas de plazos fijos. El Banco Voii lidera el ranking, pagando el 33% de TNA. Entre los grandes, el Banco Macro ofrece el 29%.
Este encuentro se suma a la intensa gira federal de Santilli, que busca mejorar el vínculo con el interior y conseguir las mayorías necesarias en el Congreso.
Crisis industrial: Whirlpool despide a 200 trabajadores y clausura su planta de PilarArgentina26/11/2025
La empresa de electrodomésticos Whirlpool anunció de manera sorpresiva el cierre de su planta en el Parque Industrial de Pilar y la desvinculación de 200 trabajadores.
“Solar Pack”: Estudiantes quijaneños diseñaron una mochila con panel solar y ganaron reconocimiento nacionalCiencia & Tecnología26/11/2025
Se trata de estudiantes del Colegio N°5086, creadores del proyecto “Solar Pack”, quienes llegaron a la instancia final, consagrándose campeones luego de competir con equipos de otras provincias. “Solve for Tomorrow” fue presentado en Salta por la Secretaría de Modernización junto al Ministerio de Educación del Gobierno provincial.