Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”

En una visita a Comodoro Rivadavia, la vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como “difícil y bastante confuso” el contexto político que se vive en la Argentina, en medio del escándalo por los audios que revelan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Las declaraciones de la funcionaria ocurrieron este sábado en el marco de la inauguración del muro de contención costero, en las inmediaciones del Hospital Alvear.

La actividad contó con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el vicegobernador, Gustavo Menna; el intendente, Othar Macharashvili; y la diputada Ana Clara Romero.

Al ser consultada sobre su relación con el presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei, la vicepresidente definió el vínculo como “estrictamente institucional”.

Más temprano, Villarruel había encabezado en Río Mayo los actos oficiales por el 90º aniversario de la localidad, desde donde viajó directamente hacia Comodoro.

Allí expresó su satisfacción por regresar a la provincia patagónica y remarcó la importancia de mantener una agenda federal: “Estoy muy contenta de estar acá; es una provincia con infinitas posibilidades”.

“En un principio la visita era para acompañar a Río Mayo en su aniversario, pero también para destacar que desde el Estado nacional estamos atentos a las realidades de cada distrito”, señaló.

Villarruel también aprovechó para trazar una crítica hacia la tradición histórica de la figura vicepresidencial en el país.

“Durante años nos acostumbramos a ver vicepresidentes decorativos, que no hacían absolutamente nada. No es mi caso: mi deber es cumplir lo que establece la Constitución, presidir el Senado y estar cerca de las provincias”, afirmó.

Las palabras de Victoria Villarruel llegan en pleno escándalo al interior del Gobierno. Diego Spagnuolo, abogado cercano a Javier Milei, fue apartado de la conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) luego de que se difundieran audios en los que se lo vincula con supuestas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos.

La decisión del Gobierno de desplazarlo “de manera preventiva” llegó tras semanas de tensiones y cuestionamientos a su gestión, que ya había generado protestas por el recorte de pensiones. Con su salida, la Casa Rosada anunció la intervención del organismo a cargo del ministro de Salud, Mario Lugones.

La polémica golpea de lleno al oficialismo y salpica a figuras del círculo más cercano al Presidente, como su hermana Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, mencionados en las grabaciones.

En la Casa Rosada buscan mostrar que el apartamiento de Spagnuolo es una señal de control y transparencia, aunque puertas adentro reconocen que el episodio abrió un nuevo frente de tensión en medio de un clima político marcado por la incertidumbre.

Con información de TN