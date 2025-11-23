Giro histórico: Presti, el militar que ocupa Defensa por primera vez desde 1983

El nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa por el presidente Javier Milei marca un hito histórico al romper con un patrón que se mantuvo desde el retorno democrático.

Política23/11/2025

 Con el nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa, el presidente Javier Milei rompió un patrón que se mantuvo desde el retorno de la democracia: ningún militar había ocupado esa cartera en un gobierno democrático.

Desde diciembre de 1983, cuando Raúl Alfonsín inició su presidencia, todos los ministros de Defensa fueron civiles, según el registro oficial del Estado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. 

Entre los más destacados estuvieron Horacio Jaunarena, quien ejerció en varias oportunidades ese cargo y Nilda Garré, la primera mujer en ocupar el cargo.

El dato cobra relevancia en un contexto político marcado por el nombramiento de Presti, un militar de carrera con amplia experiencia institucional.

Su llegada representa un giro simbólico en la conducción de la Defensa nacional, en momentos de reorganización de las Fuerzas Armadas durante el gobierno libertario y debate sobre su rol en la seguridad interior. 

Con información de Noticias Argentinas

