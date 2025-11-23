El ministro del Interior, Diego Santilli, acelera las reuniones con gobernadores aliados con el objetivo de cerrar la agenda de contactos antes del 10 de diciembre, fecha clave para el inicio de las sesiones extraordinarias.
Milei resaltó el 'boom' hotelero de Mar del Plata y Tandil
El presidente Javier Milei destacó hoy el récord de ocupación turística en el fin de semana largo. A través de sus redes, compartió las cifras del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.Política23/11/2025
El presidente Javier Milei utilizó hoy sus redes para replicar mensajes alusivos a la alta ocupación hotelera en destinos nacionales por motivo del fin de semana largo.
El mandatario hizo retuit a un mensaje del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la concurrencia de 158 mil turistas a Mar del Plata en estos días, constató la Agencia Noticias Argentinas.
“A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió Montenegro, jefe comunal del PRO pero encolumnado detrás de La Libertad Avanza.
Milei también replicó mensajes del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, en los que dio cifras sobre el fin de semana largo.
“Ocupación en Tandil al 100%. Encuentro con el intendente Lunghi, donde me confirmó junto al sector turístico que la ciudad vive un fin de semana con ocupación plena. Felicito el trabajo del municipio y de los emprendedores que siguen posicionando a Tandil como un destino destacado”, sostuvo Scioli en un mensaje en X retuiteado por MIlei.
El ex gobernador bonaerense también destacó en sus redes que Pinamar y Cariló estuvieron “a pleno” con ocupación “del 94% y 98%”.
“En Pinamar junto al intendente Juan Ibarguren acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, escribió.
Además, Scioli sostuvo que “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad”.
Presti pidió a las FF.AA. estar a la altura del "nuevo rol protagónico" de ArgentinaPolítica23/11/2025
El flamante ministro, el primer militar en ocupar la cartera desde 1983, utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza del presidente Javier Milei.
El Consejo de Mayo se reunirá por última vez el próximo miércoles para discutir los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo, con la reforma laboral como tema central del debate.
El nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa por el presidente Javier Milei marca un hito histórico al romper con un patrón que se mantuvo desde el retorno democrático.
"Reivindicación del terrorismo de Estado": Organismos de DD.HH. en alerta por la designación de Presti
Blanca Lescano, referente de Derechos Humanos en Salta, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de nombrar al militar Carlos Alberto Presti en Defensa.
Bullrich respaldó a Monteoliva y aseguró que Argentina seguirá por el camino de la "seguridad y el orden"
Patricia Bullrich anunció este sábado que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional y destacó su trayectoria, capacidad de trabajo y compromiso.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.