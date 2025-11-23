Presti pidió a las FF.AA. estar a la altura del "nuevo rol protagónico" de Argentina

El jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, fue designado como nuevo ministro de Defensa, ocasión en la que remarcó que las Fuerzas Armadas "tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei".

Tras ser nombrado en el cargo, según supo la Agencia Noticias Argentinas, el flamante ministro utilizó sus redes sociales para agradecer al mandatario y a su predecesor. "Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años", expresó Presti en su mensaje, donde también reiteró su visión sobre el papel de las instituciones militares en el contexto internacional.

Con información de Noticias Argentinas