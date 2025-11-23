El presidente Javier Milei destacó hoy el récord de ocupación turística en el fin de semana largo. A través de sus redes, compartió las cifras del intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.
Santilli cierra agenda con gobernadores: Misiones y Presupuesto 2026 en eje
El ministro del Interior, Diego Santilli, acelera las reuniones con gobernadores aliados con el objetivo de cerrar la agenda de contactos antes del 10 de diciembre, fecha clave para el inicio de las sesiones extraordinarias.Política23/11/2025
El ministro del Interior, Diego Santilli, se prepara para encarar una nueva semana de reuniones con gobernadores con el objetivo de cerrar el primer contacto con la veintena de mandatarios provinciales aliados a la Casa Rosada antes del 10 de diciembre, fecha en la que el Poder Ejecutivo iniciará con las sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, el funcionario viajará el próximo martes a Misiones con el objetivo de reunirse con el gobernador Hugo Passalaqcua. Lo cierto es que el mandatario provincial, controla junto al referente misionero Carlos Rovira, un bloque de cuatro diputados y dos senadores.
En la construcción de apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 y, en lo inmediato, la reforma laboral en la que trabajan por estos días, Santilli apuesta a escuchar a los mandatarios provinciales que restan detectar sus demandas y ofrecer compensaciones limitadas a cambio de apoyos legislativos.
El pasado viernes, se entrevistó con Gerardo Zamora, en Santiago del Estero, y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos. A partir del 28 de noviembre el referente del Frente Cívico por Santiago asumirá a una banca en la Cámara de Senadores y tendrá poder sobre tres sillas y siete diputados.
Para esta semana, Santilli tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada. Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del exlegislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Aún resta establecer contacto con Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).
Con recursos limitados habilitados por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, el ministro del Interior se recuesta en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para atender los pedidos que acercan los gobernadores. Asimismo, delimitan la estrategia legislativa en una mesa que se reúne todas las semanas encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que incluye la presencial del asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la jefa de bloque de LA Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
Con información de Noticias Argentinas
Presti pidió a las FF.AA. estar a la altura del "nuevo rol protagónico" de ArgentinaPolítica23/11/2025
El flamante ministro, el primer militar en ocupar la cartera desde 1983, utilizó sus redes sociales para agradecer la confianza del presidente Javier Milei.
El Consejo de Mayo se reunirá por última vez el próximo miércoles para discutir los proyectos legislativos derivados del Pacto de Mayo, con la reforma laboral como tema central del debate.
El nombramiento del teniente general Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa por el presidente Javier Milei marca un hito histórico al romper con un patrón que se mantuvo desde el retorno democrático.
"Reivindicación del terrorismo de Estado": Organismos de DD.HH. en alerta por la designación de Presti
Blanca Lescano, referente de Derechos Humanos en Salta, cuestionó la decisión del Gobierno Nacional de nombrar al militar Carlos Alberto Presti en Defensa.
Bullrich respaldó a Monteoliva y aseguró que Argentina seguirá por el camino de la "seguridad y el orden"
Patricia Bullrich anunció este sábado que Alejandra Monteoliva será la nueva ministra de Seguridad Nacional y destacó su trayectoria, capacidad de trabajo y compromiso.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Advierten sobre la economía del bagayeo y el cierre de comercios "históricos" en Orán
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
Mercado automotor en pausa: la financiación de autos usados y nuevos toca su piso anualArgentina23/11/2025
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.