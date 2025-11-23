Radio Nacional Salta: la FM queda sólo con contenido de Buenos Aires

Retiros voluntarios en Radio Nacional Salta: "Despidos encubiertos"
La trabajadora de Radio Nacional Salta, Laura Urbano, señaló que la emisora local funciona con menos de 20 empleados y que la precarización se profundiza.
Trabajadores de Radio Nacional Salta denunciaron en Aries FM 91.1 que el Gobierno Nacional ordenó que la FM deje de transmitir programación local.Salta23/11/2025Ivana Chañi
La semana comenzó con una novedad inesperada para el equipo de Radio Nacional Salta. El martes, al regresar de sus vacaciones, la trabajadora de la emisora y secretaria adjunta del Sindicato de Prensa, Laura Urbano, se encontró con que la programación local había sido retirada de la FM 102.7.
En declaraciones en Qué Domingo por Aries, Urbano explicó que “nadie en la radio sabía que desde ese día la FM quedaría sólo con el contenido emitido desde Buenos Aires”, mientras que la AM 690 quedó reservada para el segmento local. La medida fue comunicada por la Gerencia de Emisoras de Radio y Televisión Argentina (RTA).
Según Urbano, la decisión “es un nuevo paso en el vaciamiento” que afecta a las radios nacionales del interior. Recordó que esta línea ya se había visto durante el gobierno de Mauricio Macri, y que incluso gestiones posteriores “tampoco mostraron voluntad de reforzar el federalismo comunicacional”.
La trabajadora advirtió que Radio Nacional Salta es clave para las zonas rurales y los pueblos alejados: “Es una radio que llega donde otras no llegan”. Sin embargo, señaló que incluso los servicios básicos están comprometidos: “No tenemos línea telefónica y resolvemos entrevistas por WhatsApp como podemos”.
El contenido en la web también se vio afectado. “Entré a la página de Radio Nacional y sólo se podía escuchar la LRA1 de Buenos Aires. La señal de Salta directamente no estaba”, relató.
Urbano remarcó que el equipo seguirá sosteniendo la producción local a pesar de las dificultades: “Somos periodistas y vamos a sacar el programa al aire, pero esto no puede naturalizarse”.
