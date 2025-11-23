Retiros voluntarios en Radio Nacional Salta: "Despidos encubiertos"

En Qué Domingo por Aries, Laura Urbano también alertó sobre otro frente que preocupa a los trabajadores de los medios públicos: el Gobierno Nacional prepara un nuevo esquema de retiros voluntarios para Radio Nacional, la TV Pública y las señales del sistema estatal.

Urbano explicó que esta modalidad, “presentada como beneficio”, en realidad funciona “como un despido encubierto”. Sólo un empleado de la emisora se acogió voluntariamente: “Tenía otra fuente de ingresos. La mayoría no tiene esa opción. Somos asalariados y vivimos de este trabajo”.

La situación interna es crítica. Radio Nacional Salta tiene menos de 20 empleados, cuando antes contaba con el doble. “Con suerte llegamos a 15. Hay dos turnos y no tenemos operadores suficientes. Un compañero falleció trabajando, otros se jubilaron y no fueron reemplazados. Y algunos tuvieron que reconvertirse para sostener la programación”, describió.

La periodista recordó que esta dinámica no es nueva: “Vivimos la historia de las privatizaciones, los recortes y el 2001. Sabemos cómo empiezan estas políticas”.

Las paritarias también están paralizadas. “No se quieren sentar. Y cuando lo hacen, dicen que no hay plata”, afirmó Urbano. Frente a este escenario, los trabajadores están impulsando una campaña de visibilización y reclaman que se frene el ajuste en los medios del Estado.

“Vamos a seguir resistiendo. No queda otra”, sintetizó.