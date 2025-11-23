EcoRace en el TC2000 Salta: Escuelas Técnicas exhiben sus proyectos en el Autódromo Güemes

En el marco de las actividades previstas por el TC2000 en Salta, estudiantes y docentes de las escuelas técnicas de la provincia participan de una exhibición especial de autos eléctricos y proyectos tecnológicos en el predio del Autódromo “Martín Miguel de Güemes”.



En el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, estudiantes y docentes de instituciones técnicas de Salta y Jujuy participan de una muestra especial de autos eléctricos y desarrollos vinculados a la electromovilidad, integrando las actividades oficiales del TC2000 en la provincia.

Forman parte de esta presentación la EET N.º 3117 Maestro Daniel Oscar Reyes, la EET N.º 3131 Juana Azurduy de General Güemes, la EET N.º 3138 Alberto Einstein, la EET N.º 3148 Ing. Otto Krause y el Instituto Técnico Ing. Herminio Arrieta de Libertador General San Martín. Todas estas instituciones participaron del proyecto EcoRace, una iniciativa que promueve la construcción, optimización y competencias de vehículos eléctricos realizados por estudiantes.

En consecuencia, el Prof. Osvaldo Arriete, responsable del Proyecto EcoRace en la EET N.º 3131 Juana Azurduy de General Güemes afirmó, “para nuestros estudiantes, participar del EcoRace y estar hoy en el Autódromo es una experiencia que transforma. Cada vehículo que presentamos es el resultado de meses de trabajo, aprendizaje y compromiso. Este espacio nos permite mostrar lo que la educación técnica puede lograr cuando se potencia el esfuerzo de los jóvenes y se les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un proyecto real. Nos enorgullece representar a General Güemes y compartir el talento de nuestros chicos en un evento de esta magnitud.”

Los equipos muestran los prototipos y avances desarrollados en el marco del EcoRace, poniendo en valor la formación técnica, la creatividad y el trabajo práctico que realizan en sus talleres.

La convocatoria busca ofrecer un espacio de visibilidad al talento joven y destacar el aporte de estas escuelas al futuro de la movilidad sustentable, integrando la educación técnica con un evento deportivo de alcance nacional.