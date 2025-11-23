EcoRace en el TC2000 Salta: Escuelas Técnicas exhiben sus proyectos en el Autódromo Güemes

Retiros voluntarios en Radio Nacional Salta: "Despidos encubiertos"
La trabajadora de Radio Nacional Salta, Laura Urbano, señaló que la emisora local funciona con menos de 20 empleados y que la precarización se profundiza.
Las instituciones, que forman parte del proyecto EcoRace, ponen en valor la formación técnica y la creatividad, mostrando prototipos que son el resultado de meses de trabajo.Salta23/11/2025
En el marco de las actividades previstas por el TC2000 en Salta, estudiantes y docentes de las escuelas técnicas de la provincia participan de una exhibición especial de autos eléctricos y proyectos tecnológicos en el predio del Autódromo “Martín Miguel de Güemes”.
En el Autódromo “Martín Miguel de Güemes”, estudiantes y docentes de instituciones técnicas de Salta y Jujuy participan de una muestra especial de autos eléctricos y desarrollos vinculados a la electromovilidad, integrando las actividades oficiales del TC2000 en la provincia.
Forman parte de esta presentación la EET N.º 3117 Maestro Daniel Oscar Reyes, la EET N.º 3131 Juana Azurduy de General Güemes, la EET N.º 3138 Alberto Einstein, la EET N.º 3148 Ing. Otto Krause y el Instituto Técnico Ing. Herminio Arrieta de Libertador General San Martín. Todas estas instituciones participaron del proyecto EcoRace, una iniciativa que promueve la construcción, optimización y competencias de vehículos eléctricos realizados por estudiantes.
En consecuencia, el Prof. Osvaldo Arriete, responsable del Proyecto EcoRace en la EET N.º 3131 Juana Azurduy de General Güemes afirmó, “para nuestros estudiantes, participar del EcoRace y estar hoy en el Autódromo es una experiencia que transforma. Cada vehículo que presentamos es el resultado de meses de trabajo, aprendizaje y compromiso. Este espacio nos permite mostrar lo que la educación técnica puede lograr cuando se potencia el esfuerzo de los jóvenes y se les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un proyecto real. Nos enorgullece representar a General Güemes y compartir el talento de nuestros chicos en un evento de esta magnitud.”
Los equipos muestran los prototipos y avances desarrollados en el marco del EcoRace, poniendo en valor la formación técnica, la creatividad y el trabajo práctico que realizan en sus talleres.
La convocatoria busca ofrecer un espacio de visibilidad al talento joven y destacar el aporte de estas escuelas al futuro de la movilidad sustentable, integrando la educación técnica con un evento deportivo de alcance nacional.
Trabajadores de Radio Nacional Salta denunciaron en Aries FM 91.1 que el Gobierno Nacional ordenó que la FM deje de transmitir programación local.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
El TC2000 regresó a Salta después de seis años, convocando a más de 2.000 personas en la primera jornada en el Autódromo Martín Miguel de Güemes este sábado.
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.
El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta oficializó la Declaración de Interés Turístico del evento TC2000 Salta 2025 (22 y 23 de noviembre) mediante la Resolución N.º 335/2025.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.