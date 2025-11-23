TC2000 en Salta: más de 2.000 fanáticos en la primera jornada

Retiros voluntarios en Radio Nacional Salta: "Despidos encubiertos"
La trabajadora de Radio Nacional Salta, Laura Urbano, señaló que la emisora local funciona con menos de 20 empleados y que la precarización se profundiza.
El TC2000 regresó a Salta después de seis años, convocando a más de 2.000 personas en la primera jornada en el Autódromo Martín Miguel de Güemes este sábado.Salta23/11/2025
El predio recibió a fanáticos salteños, familias completas, grupos de jóvenes y una notable cantidad de turistas provenientes de distintas provincias argentinas y países de la región, que eligieron Salta para vivir el espectáculo y combinarlo con propuestas turísticas locales. Esta presencia reforzó el impacto positivo del evento en la economía, especialmente en la hotelería, la gastronomía y el comercio.
A lo largo de la jornada, el público recorrió los boxes, siguió de cerca el movimiento de los equipos y vivió con intensidad cada salida a pista. El clima fue de fiesta: banderas, camisetas de equipos, fotografías con los autos y un entusiasmo que se mantuvo constante hasta el cierre de las actividades.
El arranque dejó en claro que el regreso del TC2000 despertó un gran interés y anticipa un domingo decisivo, con competencias oficiales, grilla promocional y actividades que volverán a convocar a miles de espectadores.
Salta transita un fin de semana histórico, donde el deporte, la presencia masiva del público y la llegada de visitantes de toda la región consolidan a la provincia como sede destacada de grandes eventos nacionales.
Trabajadores de Radio Nacional Salta denunciaron en Aries FM 91.1 que el Gobierno Nacional ordenó que la FM deje de transmitir programación local.
Las instituciones, que forman parte del proyecto EcoRace, ponen en valor la formación técnica y la creatividad, mostrando prototipos que son el resultado de meses de trabajo.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Este sábado se inició una mesa de negociación convocada por el Gobernador junto al Ministro de Salud. El conflicto estalló cuando el IPS resolvió rescindir el contrato.
El Ministerio de Turismo y Deportes de Salta oficializó la Declaración de Interés Turístico del evento TC2000 Salta 2025 (22 y 23 de noviembre) mediante la Resolución N.º 335/2025.
La agenda de fútbol promete súper acción con Lanús como gran protagonista en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
El joven club Deportivo LSM, fundado por Luis Suárez y que cuenta con la participación y apoyo de Lionel Messi, se coronó campeón de la Divisional D en Uruguay este sábado.
El "León del Imperio" viajará a Chubut con una importante diferencia. El próximo domingo se define el segundo ascenso a la Liga Profesional.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
La financiación de autos nuevos y usados en Argentina cayó a su mínimo del año en octubre, según el informe SIOMAA. Se inscribieron solo 32.540 prendas.