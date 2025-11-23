TC2000 en Salta: más de 2.000 fanáticos en la primera jornada

El predio recibió a fanáticos salteños, familias completas, grupos de jóvenes y una notable cantidad de turistas provenientes de distintas provincias argentinas y países de la región, que eligieron Salta para vivir el espectáculo y combinarlo con propuestas turísticas locales. Esta presencia reforzó el impacto positivo del evento en la economía, especialmente en la hotelería, la gastronomía y el comercio.

A lo largo de la jornada, el público recorrió los boxes, siguió de cerca el movimiento de los equipos y vivió con intensidad cada salida a pista. El clima fue de fiesta: banderas, camisetas de equipos, fotografías con los autos y un entusiasmo que se mantuvo constante hasta el cierre de las actividades.

El arranque dejó en claro que el regreso del TC2000 despertó un gran interés y anticipa un domingo decisivo, con competencias oficiales, grilla promocional y actividades que volverán a convocar a miles de espectadores.

Salta transita un fin de semana histórico, donde el deporte, la presencia masiva del público y la llegada de visitantes de toda la región consolidan a la provincia como sede destacada de grandes eventos nacionales.