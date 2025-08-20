Los salteños pierden poder de compra por el atraso de la medición de la inflación, aseguró analista

En el programa Pasaron Cosas, el analista de la consultora Ciudadana Comunicación, Martín Van Dam, abordó la problemática de la medición de la inflación en Argentina. El especialista señaló que la canasta que se utiliza para medir el aumento de precios tiene más de veinte años. "Si vos usás una canasta antigua, como es el caso, obviamente lo que vos gastabas en ese entonces en ciertos rubros no es lo mismo que vos gastás en este momento", afirmó Van Dam.

El especialista explicó que, con el tiempo, cambió la importancia de algunos rubros en la canasta de consumo de los hogares. Por ejemplo, los servicios públicos tienen un peso mucho mayor ahora. El experto explicó que si se considera que los servicios públicos han sido los que más han aumentado en el último tiempo, se podría decir que “la inflación se tendría que disparar un poco más”.

Van Dam comparó la situación salarial de los trabajadores registrados del sector privado en Salta. Señaló que, al aplicar la medición actual de la inflación, este sector le ganaría en siete puntos a la inflación de noviembre de 2023 a marzo de este año. Sin embargo, al aplicar la canasta de medición más actualizada, los trabajadores “pierden contra la inflación”, lo que demuestra que su poder adquisitivo es menor de lo que muestran los datos oficiales del INDEC.