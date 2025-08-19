El jefe de Gabinete afirmó que la expresidenta decidió no arriesgar figuras de peso en las legislativas de octubre para evitar cargar con un eventual fracaso electoral.
“Debemos parar el daño antes de que sea tarde” advirtió Urtubey
El candidato a senador nacional celebró el fallo que declaró inconstitucional el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y acusó al Gobierno de Milei de llevar adelante un modelo “cruel, infantil y excluyente”.Política19/08/2025Agustina Tolaba
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad. La decisión fue calificada como “total y absolutamente lógica” por el candidato a senador nacional y exgobernador Juan Manuel Urtubey, quien cuestionó por Aries con dureza al Gobierno nacional.
“Cuando las leyes violan derechos garantizados por la Constitución, debe primar la Carta Magna. Este Gobierno se está cargando la Constitución sistemáticamente, todos los días”, aseguró Urtubey.
El candidato destacó la importancia de que la Justicia actúe para frenar los excesos del Ejecutivo: “De repente aparecen jueces que ponen las cosas en su lugar. El problema es que cuando el Gobierno quiere imponer las cosas de prepo, la Justicia termina marcando retrocesos, y en el medio siempre queda la gente”.
En esa línea, criticó el accionar del oficialismo al disolver organismos clave como el Instituto Nacional del Cáncer o proponer la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. “Si alguien hizo las cosas mal, poné un interventor, una auditoría, hacé que funcione bien. Pero no podés romper todo. Es inhumano y, además, infantil”, fustigó.
Urtubey advirtió que la situación es “grave en serio” y alertó sobre las consecuencias del modelo libertario: “Es un modelo económico excluyente que pone en riesgo a nuestra provincia y al país entero. Por eso necesitamos enviar representantes al Congreso que frenen a Milei. Si no lo paramos a tiempo, el daño será tan grande que después va a ser tarde para repararlo”.
El jefe de Gabinete destacó el rechazo ciudadano al kirchnerismo y confía en un fuerte desempeño de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
La diputada y exgobernadora explicó que no asumirá ningún cargo y que su objetivo es integrarse al ámbito privado sin ceder sus convicciones.
El expresidente se mantendrá al margen y su participación podría estar acotada a algún acompañamiento de sus dos candidatos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, priorizará la gestión.
