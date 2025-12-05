Santilli y Adorni recibieron al gobernador pampeano para sumar apoyos de cara al nuevo Congreso. El mandatario se mostró en contra de la letra actual de la "ley de leyes".
El nuevo borrador de reforma laboral: flexibilización de vacaciones, banco de horas y un fondo de cese laboral
Anuncian que se presentará el martes; en Casa Rosada apuestan a que tenga media sanción a fin de año y dan por hecho que habrá resistencias de los gremios.Política05/12/2025
El Gobierno pule por estas horas los últimos detalles de la versión final de la reforma laboral, cuya edición definitiva se presentará este martes 9 de diciembre, un día antes de que en el Congreso comiencen las sesiones extraordinarias a las que convocará hoy el Poder Ejecutivo para tratar este tema y el Presupuesto 2026.
La Casa Rosada espera tener para fin de año, cuando concluya el primer tramo de extraordinarias, la media sanción del Proyecto, para terminar de tratarlo en febrero próximo.
Entre los principales puntos de la iniciativa están la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral. El Gobierno anunció además modificaciones para reducir la “discrecionalidad” de los jueces que intervienen en los conflictos entre trabajadores y empleadores. El borrador incluye también la "flexibilización" de las vacaciones y la pérdida de antigüedad ante un cambio de empleador, según pudo saber este diario.
Se trata de ítems que ya habían sido mencionados y que trascendieron también como ejes de trabajo en el Consejo de Mayo, que en el último semestre se reunió mensualmente y trabajó en el tema entre cada encuentro. Aunque los consejeros de los distintos sectores que lo integraron aún no vieron la versión final. Los gremios, representados allí por Gerardo Martínez, de la CGT y UOCRA, ya advirtieron que no había consensos para avanzar con las reformas en materia laboral. Lo que prácticamente da por hecho escenarios de conflictividad que el Gobierno ya prevé.
Entre los principales puntos que incluiría el texto está la modificación que de todo aquello que “da discrecionalidad al juez (laboral) y que genera incertidumbre tanto en el trabajador como en el empleador”, por los diferentes criterios de los distintos magistrados, dijeron fuentes al tanto de lo delineado.
El proyecto contempla la creación de un fondo de cese laboral, uno de los puntos sobre los que el Gobierno viene insistiendo desde la discusión de la Ley Bases. Sería para despidos con causa y buscaría reemplazar las indemnizaciones por despido tradicionales, que seguirán vigentes, por aportes mensuales del empleador a una cuenta individual del trabajador. Se trata de un punto con el que, explican, buscan reducir la carga sobre las pequeñas y medianas empresas y darle más “previsibilidad” a lo que percibirán los empleados.
En cuanto al “banco de horas”, apunta a flexibilizar la jornada laboral, permitiendo acumular horas extra en una suerte de “saldo” que se compensa con días libres o jornadas más cortas en el futuro, en lugar de un pago adicional. Eso, manteniendo los mínimos de 12 horas de descanso entre cada jornada y las disposiciones legales de cada actividad, relataron.
También se eliminaría la antigüedad si se cambia de empleador, que hasta ahora se mantenía si había una sustitución patronal. Y el proyecto “flexibiliza” las vacaciones, con la incorporación de la opción de fraccionar el tiempo del que goza cada trabajador y que acordará con su empleador.
“Es una reforma pro generación de trabajo. Todo lo que no implique generación de empleo no va a estar”, dijo una fuente al tanto de lo que se conocerá oficialmente el martes 9. En el Gobierno dan por hecho que su difusión traerá aparejadas manifestaciones más concretas de los sindicatos, incluidas movilizaciones que ya fueron anunciadas.
La reforma laboral es la primera de las tres que el Gobierno se propuso como de “segunda generación”.
En el Gobierno se muestran confiados de lo que se puede lograr en materia legislativa a partir de la próxima semana, cuando debute en sesiones extraordinarias la nueva conformación parlamentaria.
Allí, el Gobierno tiene, a diferencia de lo que sucedía hasta ahora, números que desde el miércoles los convirtieron en la primera minoría en la Cámara de Diputados, con 95 bancas.
