El historiador santafesino Juan Dávila y Verdin, que fue parte del equipo que encontró los documentos, reveló el contenido de los escritos.
Cursos de chino y seguridad en minería: Los más elegidos en el Polo Tecnológico de San Lorenzo
Sociedad18/08/2025
Desde la inauguración del Polo Tecnológico, cientos de alumnos ya iniairon sus estudios académicos en la institución que nuclea no solo a vecinos de San Lorenzo sino también de Salta Capital y municipios aledaños.
De la mayoría de los cursos dictados, Chino e Higiene y Seguridad en la Minería fueron los más elegidos. El primero cuenta con 44 asistentes regulares y 204 preinscriptos. El segundo, con 60 asistentes regulares y 105 preinscriptos.
Con el curso de Chino, los alumnos pueden conseguir una rápida salida laboral orientada al comercio internacional, trabajando con empresas importadoras/exportadoras, negociando con proveedores chinos, participando en diferentes ferias comerciales y rondas de negocios; también, los conocimientos les permiten aplicar para el rubro de Turismo y hotelería. Se dictan los días martes y jueves a las 14.15 horas.
Por su parte, el curso de Higiene y Seguridad en la Minería ofrece dos módulos donde se estudiará la salud ocupacional y el riesgo en la minería, permitiéndole al alumno comprender el trabajo en entornos exigentes y extremos, con maquinarias pesadas, condiciones físicas exigentes y sustancias toxicas. Los alumnos aprenderán cómo aplicar las diferentes normativas nacionales e internacionales de seguridad minera, diseñar los planes de emergencia y protocolos de evacuación, identificar y evaluar los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Se dictan los días miércoles a las 17.15 horas.
