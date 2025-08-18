Cursos de chino y seguridad en minería: Los más elegidos en el Polo Tecnológico de San Lorenzo

Desde la inauguración del Polo Tecnológico, cientos de alumnos ya iniairon sus estudios académicos en la institución que nuclea no solo a vecinos de San Lorenzo sino también de Salta Capital y municipios aledaños.

De la mayoría de los cursos dictados, Chino e Higiene y Seguridad en la Minería fueron los más elegidos. El primero cuenta con 44 asistentes regulares y 204 preinscriptos. El segundo, con 60 asistentes regulares y 105 preinscriptos.

Con el curso de Chino, los alumnos pueden conseguir una rápida salida laboral orientada al comercio internacional, trabajando con empresas importadoras/exportadoras, negociando con proveedores chinos, participando en diferentes ferias comerciales y rondas de negocios; también, los conocimientos les permiten aplicar para el rubro de Turismo y hotelería. Se dictan los días martes y jueves a las 14.15 horas.

Por su parte, el curso de Higiene y Seguridad en la Minería ofrece dos módulos donde se estudiará la salud ocupacional y el riesgo en la minería, permitiéndole al alumno comprender el trabajo en entornos exigentes y extremos, con maquinarias pesadas, condiciones físicas exigentes y sustancias toxicas. Los alumnos aprenderán cómo aplicar las diferentes normativas nacionales e internacionales de seguridad minera, diseñar los planes de emergencia y protocolos de evacuación, identificar y evaluar los riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales. Se dictan los días miércoles a las 17.15 horas.

Las capacitaciones se brindan durante todo el año en el Polo Tecnológico de San Lorenzo, ubicado en Finca Las Costas; y los interesados en estudiar algunos de estos cursos tienen tiempo hasta fines de agosto para inscribirse.