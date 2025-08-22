La ley del voto femenino, un logro de décadas de lucha

En su columna por Aries, la historiadora Laura Colivadino repasó la historia del voto femenino en Argentina y su relación con el peronismo y la figura de Eva Perón. Según explicó, el 21 de agosto de 1946 se aprobó en el Senado la ley que otorgaba el sufragio a las mujeres, y fue promulgada definitivamente un año después, el 23 de septiembre de 1947.

Colivadino enfatizó que, si bien este avance se dio durante el gobierno de Juan Domingo Perón, los reclamos por la participación política femenina comenzaron mucho antes, en las primeras décadas del siglo XX. “Las mujeres estaban jurídicamente relegadas, consideradas inferiores e incapaces, y no podían acceder a ciertos derechos, como la propiedad, que dependía de su marido”, recordó.

La especialista también subrayó la influencia de Eva Perón en la consolidación de estos derechos. “Fue gracias al mantenimiento del peronismo y a la figura de Evita que finalmente se consagran los derechos políticos de la mujer, lo que permitió que miles de mujeres pudieran votar para el acceso al segundo mandato de Perón y participar activamente en la vida política del país”, señaló.

Además, Colivadino vinculó la fecha con el aniversario del cabildo abierto del 22 de agosto de 1951, organizado por el movimiento sindical, el peronismo y la ala femenina del partido, en el que se proclamaba a Eva Perón como candidata natural a la vicepresidencia. Sin embargo, la historiadora recordó que, debido a la salud de Evita, aquel pronunciamiento no se concretó.

“El cabildo abierto simboliza no solo la participación política femenina, sino también la construcción de la justicia social que representaba Eva Perón, más allá de su rol como primera dama”, concluyó.