Destino Potencia Tartagal: 50 emprendedores originarios venderán sus artesanías

La Delegación de Asuntos Indígenas informa que, a partir de hoy a las 16, cincuenta emprendedores originarios de cinco municipios del norte provincial participarán en la feria Destino Potencia Tartagal, que se desarrollará hasta el 24 de agosto en el Complejo Deportivo Martín Miguel de Güemes.

Al respecto, el director general de Desarrollo Productivo, Pierre Herrouet, expresó que “la Delegación busca promover y fortalecer la venta de productos autóctonos de alta calidad, que contribuyen al reconocimiento de la riqueza cultural de las comunidades originarias y al autosustento de sus productores”.

Asimismo, informó que el organismo provincial se encargó de gestionar las inscripciones, coordinar la logística de traslado de los emprendedores con los municipios, ubicar estratégicamente los puestos de venta, decorar los espacios con la bandera Wiphala y potenciar la visibilidad de los productos.

Se busca que los artesanos puedan obtener ventas a precios competitivos y, a su vez, generar una relación de fidelización con sus clientes.

En la oportunidad participarán emprendedores de las etnias wichí, toba, chorote, kolla y ava guaraní de Orán, Santa Victoria Este, Embarcación, Rivadavia Banda Norte y San Martín.

Se exhibirán y pondrán a la venta productos elaborados con materiales reciclados, cosmética natural, instrumentos musicales y alimentos regionales, como algarroba y mermeladas. También habrá artículos confeccionados con chaguar, hojas de palma y semillas, así como productos de madera nativa y cerámica.

Además, se ofrecerán productos de marroquinería —mochilas, carteras y bolsos—, indumentaria como remeras y alpargatas, y muebles fabricados en madera de roble, entre otros.

El público podrá recorrer la feria y adquirir los productos el viernes 22, en el horario de 16 a 22 y, el sábado y domingo, de 10 a 22.

Los locales gastronómicos del evento permanecerán abiertos hasta las 2 de la mañana, y se podrán disfrutar además espectáculos musicales en vivo, completando una propuesta integral para quienes visiten la feria.