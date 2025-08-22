Milagro 2025: se esperan cerca de 400 peregrinaciones en Salta

El vocero de la Catedral anunció que este año podrían llegar más de 400 peregrinaciones y pidió organización a los fieles.

22/08/2025

Peregrinos

En entrevista con Aries, Marcos Cepeda, vocero de la Catedral Basílica de Salta, informó que la llegada de peregrinaciones al Milagro crece año tras año.

“El año pasado registramos 320 peregrinaciones y luego se sumaron hasta 380. Este año creemos que tendremos cerca de 400”, detalló.

Cepeda explicó que existen tres días claves: el 12 de septiembre para peregrinos a caballo, el 13 para biciperegrinos y el 14 para las peregrinaciones a pie.

Pidió a quienes viajen a caballo tramitar el certificado sanitario de Senasa: “Es fundamental mostrar que se cuida la salud de los animales”, recalcó.

Respecto a los biciperegrinos, insistió en la organización: “Los esperamos el 13 de septiembre. Ese día tendremos equipo para recibir bicicletas, porque si llegan en otra fecha se complica la logística”.

