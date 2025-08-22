Celebrarán el Día de la Niñéz en los Parques Sur y de la Familia

El sábado 23 de agosto, desde las 16, el Parque Sur y el Parque de la Familia se convertirán en escenarios de encuentro, alegría y diversión para conmemorar el Día de la Niñez con actividades pensadas especialmente para el disfrute de los más pequeños.

En el Parque Sur, la cita será de 16 a 20 en el anfiteatro, donde niños y niñas podrán participar de juegos interactivos y actividades recreativas que harán de la jornada una experiencia inolvidable junto a sus familias. El encuentro tendrá como broche de oro la presentación en vivo del reconocido artista Carlitos Melián, quien ofrecerá un espectáculo pensado para compartir y celebrar con los más chicos.

Ese mismo día, en el Parque de la Familia, la celebración se vivirá con la propuesta de la Fiesta de Colores, que tendrá lugar de 16 a 19 en la Plaza Cultural. Allí, los asistentes podrán disfrutar de un show de la Escuela de Circo, la participación de los payasos Solcito y Alejito, además de juegos recreativos y múltiples sorpresas. Se invita especialmente a las familias a concurrir con una remera de color para sumarse al espíritu alegre y festivo de la jornada.

Ambas celebraciones contarán con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de los parques urbanos de la provincia como espacios de encuentro, inclusión y disfrute comunitario.