Celebrarán el Día de la Niñéz en los Parques Sur y de la Familia

Turistas y peregrinos viven el Milagro salteño
El vocero de la Catedral afirmó que el Milagro atrae a turistas, peregrinos y familias, y remarcó que genera esperanza en la comunidad.
Con entrada libre y gratuita, mañana sábado 23 de agosto familias salteñas podrán disfrutar de dos celebraciones especiales por el Día de la Niñez, con espectáculos, propuestas recreativas y sorpresas en el Parque Sur y en el Parque de la Familia.Sociedad22/08/2025
El sábado 23 de agosto, desde las 16, el Parque Sur y el Parque de la Familia se convertirán en escenarios de encuentro, alegría y diversión para conmemorar el Día de la Niñez con actividades pensadas especialmente para el disfrute de los más pequeños.
En el Parque Sur, la cita será de 16 a 20 en el anfiteatro, donde niños y niñas podrán participar de juegos interactivos y actividades recreativas que harán de la jornada una experiencia inolvidable junto a sus familias. El encuentro tendrá como broche de oro la presentación en vivo del reconocido artista Carlitos Melián, quien ofrecerá un espectáculo pensado para compartir y celebrar con los más chicos.
Ese mismo día, en el Parque de la Familia, la celebración se vivirá con la propuesta de la Fiesta de Colores, que tendrá lugar de 16 a 19 en la Plaza Cultural. Allí, los asistentes podrán disfrutar de un show de la Escuela de Circo, la participación de los payasos Solcito y Alejito, además de juegos recreativos y múltiples sorpresas. Se invita especialmente a las familias a concurrir con una remera de color para sumarse al espíritu alegre y festivo de la jornada.
Ambas celebraciones contarán con entrada libre y gratuita, reafirmando el compromiso de los parques urbanos de la provincia como espacios de encuentro, inclusión y disfrute comunitario.
El vocero de la Catedral anunció que este año podrían llegar más de 400 peregrinaciones y pidió organización a los fieles.
El vocero de la Catedral pidió paciencia por el cambio de horario del milagrito de los niños, que se realizará el 29 de agosto por la mañana.
La historiadora, Laura Colivadino repasó cómo se consolidaron los derechos políticos de las mujeres y la influencia de Evita en la justicia social.
La Delegación de Asuntos Indígenas organizó la participación de emprendedores de comunidades del norte provincial. Se habilitarán 30 puestos de venta para representantes de misiones y parajes de cinco municipios.
El Ejército Argentino alcanzó por primera vez en su historia la cima del Monte Kun, en el Himalaya, Entre los nueve expedicionarios estuvo el tartagalense de 53 años, Suboficial Mayor Pedro Rodríguez. “Tuve experiencias, pero nunca a esa magnitud”, expresó en diálogo con Aries.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de tipo Zonda que afectarán a gran parte de la provincia de Salta durante el día de hoy, 21 de agosto, y con posible extensión para el viernes.
El senador por Güemes celebró el último fallo de la Corte contra el empresario que adeuda 2000 millones de dólares en concepto de impuestos. Solicitó que se investigue el patrimonio de los jueces que lo beneficiaron a lo largo de los años.
Se verán afectadas distintas zonas de la provincia. El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que, además, se pronostican altas temperaturas.
Se estiman temperaturas que hoy alcanzarían los 30º, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. La alerta por viento asciende a amarilla y el índice de incendios forestales es Extremo.