Operativo Aprender: El 12 de noviembre evaluarán a más de 27 mil alumnos en Salta

Falta de insumos: Educación reorganiza personal y recursos en las escuelas
El nuevo secretario de Gestión Educativa habló de la reducción de partidas nacionales y el impacto en la provisión de insumos y mantenimiento escolar.
El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo el Operativo de Evaluación Aprender Censal para Nivel Primario. En Salta, la prueba evaluará a más de 27 mil estudiantes de 6.º grado en 749 escuelas.Educación03/11/2025
El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país el Operativo de Evaluación Aprender. Participarán todos los estudiantes de 6to grado de Nivel Primario, tanto de escuelas de gestión estatal como de privada.
Se evaluarán las áreas de Lengua y de Matemática, también se relevará información de contexto a través de cuestionarios para el estudiante, directivo y docente.
La implementación de este dispositivo está prevista en el Art. 95 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y, las tareas de coordinación están a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y, a nivel local, la Unidad de Evaluación Jurisdiccional (UEJ).
El operativo se constituye como el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en la que se desarrollan. Tiene como objetivo producir evidencia de carácter diagnóstico para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones tendientes a mejorar los resultados.
En estas evaluaciones se establecen cuatro niveles de desempeño de los estudiantes: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico, siendo considerados estos dos últimos, como niveles a mejorar.
Datos Aprender Censal 2025 Nivel Primario Salta
Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025
Grado a evaluar: 6to
Áreas a evaluar: Lengua y Matemática – (preguntas cerradas)
Cantidad de escuelas: 749 de la provincia (gestión estatal y privada, ámbito urbano y rural)
Cantidad de estudiantes: 27.354
Cantidad de secciones de 6to grado: 1.466
El nuevo secretario de Gestión Educativa habló de la reducción de partidas nacionales y el impacto en la provisión de insumos y mantenimiento escolar.
El secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, adelantó que el Ministerio revisará la normativa que regula las cooperadoras, a la que calificó de “desactualizada”, y que se buscará transparentar los aportes voluntarios de las familias.
El nuevo secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, confirmó que el Ministerio de Educación abrió una investigación para determinar si hubo pagos irregulares para rendir exámenes en la Técnica N°2.
El acto de juramento será a las 11 en la Sala de Prensa de Casa de Gobierno y estará encabezado por la ministra de Educación, Cristina Fiore.
Participarán 22 jurisdicciones con más de 140 proyectos STEAM y artísticos. El evento se extenderá hasta el viernes 31 con propuestas para toda la comunidad educativa.
La ministra Cristina Fiore confirmó articulación con la Justicia Federal y la Fiscalía de Estado para intervenir en defensa de los alumnos. Anunció más capacitación, sensibilización a familias y un observatorio para datos.
El presidente de la Auditoría General confirmó que se detectaron transferencias de dinero desde cuentas del municipio de San Carlos hacia cuentas personales del intendente.
El último fin de semana extra largo de 2025 será del 21 al 24 de noviembre. Impulso al turismo por feriado puente y el Día de la Soberanía.
Lionel Messi y el streamer Davo Xeneize protagonizaron un cruce viral durante la transmisión de Deportivo LSM. El 10 lo "frenó": “Pará, pará, ¿qué vas a preguntar?”.
Deportivo Morón dio la sorpresa en el reducido de la Primera Nacional al eliminar a Atlanta. El "Gallito" se hizo fuerte y, tras un 0-0 de visitante, logró el pase a las semifinales del torneo.
El Gobernador Gustavo Sáenz admitió que hasta ahora los gobernadores sintieron que “las cosas no se solucionaban” . Además, pidió paciencia para juzgar al nuevo Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.