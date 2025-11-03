Operativo Aprender: El 12 de noviembre evaluarán a más de 27 mil alumnos en Salta

El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo en todo el país el Operativo de Evaluación Aprender. Participarán todos los estudiantes de 6to grado de Nivel Primario, tanto de escuelas de gestión estatal como de privada.

Se evaluarán las áreas de Lengua y de Matemática, también se relevará información de contexto a través de cuestionarios para el estudiante, directivo y docente.

La implementación de este dispositivo está prevista en el Art. 95 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y, las tareas de coordinación están a cargo de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa y, a nivel local, la Unidad de Evaluación Jurisdiccional (UEJ).

El operativo se constituye como el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de información acerca de algunas condiciones en la que se desarrollan. Tiene como objetivo producir evidencia de carácter diagnóstico para el análisis, la reflexión y la toma de decisiones tendientes a mejorar los resultados.

En estas evaluaciones se establecen cuatro niveles de desempeño de los estudiantes: avanzado, satisfactorio, básico y por debajo del básico, siendo considerados estos dos últimos, como niveles a mejorar.

Datos Aprender Censal 2025 Nivel Primario Salta

Fecha: miércoles 12 de noviembre de 2025

Grado a evaluar: 6to

Áreas a evaluar: Lengua y Matemática – (preguntas cerradas)

Cantidad de escuelas: 749 de la provincia (gestión estatal y privada, ámbito urbano y rural)

Cantidad de estudiantes: 27.354

Cantidad de secciones de 6to grado: 1.466



