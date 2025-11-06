La Escuela de Emprendedores recibirá a los vecinos mayores de 18 años, con clases adaptadas según materias pendientes y posibilidad de evaluaciones prácticas.
Educación 2026: ejes en alfabetización, alertas tempranas, becas y prevención de la violencia escolar
La ministra de Educación, Cristina Fiore, expuso en el Senado los ejes de gestión hacia 2026, con foco en alfabetización, prevención de la deserción, violencia escolar y nuevas becas para estudiantes de medicina del norte.Educación06/11/2025Ivana Chañi
La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, presentó ante el Senado provincial los principales lineamientos de gestión educativa hacia 2026. El encuentro se realizó en una reunión ampliada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, encabezada por los senadores Mashur Lapad y Dani Nolasco.
Fiore detalló que la hoja de ruta incluye un refuerzo en alfabetización en nivel inicial y primario, con especial atención a comunidades originarias. También anunció el fortalecimiento de la enseñanza de matemáticas, un plan de contención ante situaciones de violencia escolar y la ampliación del sistema de alerta temprana para evitar el abandono escolar, que actualmente alcanza el 14% promedio en el nivel secundario.
La ministra adelantó que el Presupuesto 2026 incorporará nuevos ejes, entre ellos becas para estudiantes de medicina en tres departamentos del norte. Además, anticipó la implementación del concurso “Yo cuido mi escuela” y un programa provincial de prevención de la violencia escolar.
Fiore reafirmó que la educación pública sigue siendo “pilar fundamental del desarrollo provincial” y sostuvo que el plan 2026 apunta a mejorar la calidad educativa y el acompañamiento pedagógico en todos los niveles.
Participaron del encuentro los senadores Jorge Soto, Javier Mónico, Manuel Pailler, Leonor Minetti, Diego Cari, Leopoldo Salva, Alejandra Navarro, Gonzalo Caro Dávalos, Miguel Calabró, Sergio Saldaño y Sonia Magno, junto a funcionarios del Ministerio de Educación.
